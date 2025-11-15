हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday Box OffiCe Collection: 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर 'हक' तक, जानिए किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी

Friday Box OffiCe Collection: 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर 'हक' तक, जानिए किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी

Friday Box Office Collection: सिनेमाघरों पर इस समय कई फिल्में टिकी हुई हैं. शुक्रवार को कई फिल्में रिलीज भी हुई हैं. इसमें दे दे प्यार दे 2, काल त्रिघोरी और कांथा जैसी कई फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 15 Nov 2025 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में कई फिल्में लगी हुई हैं. पिछले हफ्ते भी कई फिल्में टिकी हुई थीं और अब 14 नवंबर को भी कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं. सिनेमा लवर्स के लिए ये हफ्ता काफी खास है क्योंकि एक से बढ़कर एक फिल्में आई हुई हैं. कॉमेडी से लेकर हॉरर तक हर जॉनर की फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी. शुक्रवार को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है आइए आपको बताते हैं.

दे दे प्यार दे 2 ने किया इतना कलेक्शन

14 नवंबर को अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 रिलीज हुई है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म को काफी पसंद किया गया है. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 8.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीकेंड पर ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करने वाली है.

कांथा ने किया इतना कलेक्शन

दुलकर सलमान की फिल्म कांथा भी शुक्रवार को रिलीज हुई है. इस फिल्म में दुलकर सलमान का नया अंदाज देखने को मिला है. कांथा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया है.

काल त्रिघोरी का कैसा हुआ हाल

अरबाज खान की हॉरर फिल्म काल त्रिघोरी भी इसी हफ्ते रिलीज हुई है. इस फिल्म ने पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की है. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 0.09 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है.

हक, थामा और एक दीवाने की दीवानियत की कमाई हुई कम

  • हक, थामा और एक दीवाने की दीवानियत फिल्म लंबे समय से सिनेमाघरों पर टिकी हुई है. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की हुई है. हक ने 9वें दिन सिर्फ 0.04 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 14.69 करोड़ हो गया है.
  • आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा दिवाली से सिनेमाघरों पर टिकी हुई है. इस फिल्म ने 25वें दिन 0.18 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 133 करोड़ के पार पहुंच गया है.
  • एक दीवाने की दीवानियत की बात करें तो ये एक हटकर लव स्टोरी है जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया है.  फिल्म का टोटल कलेक्शन 77.50 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें: कब आएगी 'हीरामंडी 2'? सीरीज के राइटर ने दे दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भंसाली किरदारों को...'

Published at : 15 Nov 2025 11:53 AM (IST)
Tags :
De De Pyaar De 2 Friday Box Office Collection Haq Kaal Trighori
और पढ़ें
