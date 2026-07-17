'रामायण' से मिलती-जुलती है 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग

17 जुलाई को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज हो चुकी है जो होमर की प्राचीन ग्रीक रचना पर बेस्ड है. इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म रिलीज होने के बाद अपनी कहानी और किरदारों को लेकर भी चर्चा में है. इस फिल्म की कहानी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये महाकाव्य रामायण से मिलती-जुलती है. यहां हम आपको रामायण और द ओडिसी के बीच की समानताएं बताने जा रहे हैं.

धनुष पर प्रत्यंचा (डोरी) चढ़ाना

माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ते समय धनुष (पिनाक) पर प्रत्यंचा (डोरी) चढ़ाई थी. ऐसा ही दृश्य द ओडिसी में भी दिखाया गया है. आखिर में जब पेनेलोप (रानी) अपने लापता पति के इंतजार में उम्मीद हार चुकी होती है और स्वयंवर की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तब ओडिसियस अचानक से लौटकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का काम करता है.

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हिरण का पीछा करना

भगवान राम वनवास के दौरान वन में हिरण का पीछा करते हुए नजर आए थे. हालांकि ये रावण की माता सीता के हरण के लिए चाल रहती है. हिरण के भेष में मारीच होता है. ऐसा ही एक सीन द ओडिसी में भी नजर आता है. फिल्म में राजा एक हिरण का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है. लेकिन, बाद में उसे पता चलता है कि वो हिरण नहीं, बल्कि बदले हुए भेष में एक इंसान रहता है.

कैद में मुख्य पात्र की पत्नी

वनवास के दौरान रावण धोखे से माता सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद में रखता है. द ओडिसी के मुख्य पात्र की पत्नी को भी कैद का सामना करना पड़ता है. फिल्म में ओडिसियस की पत्नी रानी पेनेलोप को अपने ही महल में कैदी की तरह दिन गुजारने पड़ते हैं और अलग-अलग दावेदार उनसे शादी करना चाहते हैं.

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घर वापसी

वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है तो श्री राम, रावण का वध करने के बाद वनवास के 14 साल पूरे होने पर माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अपने घर अयोध्या लौटते हैं. द ओडिसी भी घर वापसी की कहानी है. ट्रोजन युद्ध में ट्रॉय को जीतने के बाद राजा ओडिसियस अपनी सेना के साथ अपने घर लौटते हैं.