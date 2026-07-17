'रामायण' से मिलती-जुलती है 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' से मिलती-जुलती है क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग

'रामायण' से मिलती-जुलती है क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग

The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' में महाकाव्य रामायण की झ्लक नजर आती है. हम आपको द ओडिसी की चार ऐसी बातें बता रहे हैं जो 'रामायण' से पूरी तरह मेल खाती है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

17 जुलाई को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज हो चुकी है जो होमर की प्राचीन ग्रीक रचना पर बेस्ड है. इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म रिलीज होने के बाद अपनी कहानी और किरदारों को लेकर भी चर्चा में है. इस फिल्म की कहानी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये महाकाव्य रामायण से मिलती-जुलती है. यहां हम आपको रामायण और द ओडिसी के बीच की समानताएं बताने जा रहे हैं.

धनुष पर प्रत्यंचा (डोरी) चढ़ाना

माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ते समय धनुष (पिनाक) पर प्रत्यंचा (डोरी) चढ़ाई थी. ऐसा ही दृश्य द ओडिसी में भी दिखाया गया है. आखिर में जब पेनेलोप (रानी) अपने लापता पति के इंतजार में उम्मीद हार चुकी होती है और स्वयंवर की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तब ओडिसियस अचानक से लौटकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का काम करता है.

ये भी पढ़ें: तमन्ना भाटिया ने शुरू की 'रागिनी 3' की शूटिंग, लंदन शेड्यूल से सामने आईं तस्वीरें

हिरण का पीछा करना

भगवान राम वनवास के दौरान वन में हिरण का पीछा करते हुए नजर आए थे. हालांकि ये रावण की माता सीता के हरण के लिए चाल रहती है. हिरण के भेष में मारीच होता है. ऐसा ही एक सीन द ओडिसी में भी नजर आता है. फिल्म में राजा एक हिरण का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है. लेकिन, बाद में उसे पता चलता है कि वो हिरण नहीं, बल्कि बदले हुए भेष में एक इंसान रहता है.

कैद में मुख्य पात्र की पत्नी

वनवास के दौरान रावण धोखे से माता सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद में रखता है. द ओडिसी के मुख्य पात्र की पत्नी को भी कैद का सामना करना पड़ता है. फिल्म में ओडिसियस की पत्नी रानी पेनेलोप को अपने ही महल में कैदी की तरह दिन गुजारने पड़ते हैं और अलग-अलग दावेदार उनसे शादी करना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें: 'चांंद मेरा दिल' से 'मां इंति बंगारम' तक, जानें- नेटफ्लिक्स से हॉट स्टार तक ओटीटी पर आज क्या-क्या देखें?

घर वापसी

वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है तो श्री राम, रावण का वध करने के बाद वनवास के 14 साल पूरे होने पर माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अपने घर अयोध्या लौटते हैं. द ओडिसी भी घर वापसी की कहानी है. ट्रोजन युद्ध में ट्रॉय को जीतने के बाद राजा ओडिसियस अपनी सेना के साथ अपने घर लौटते हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
:Ramayana The Odyssey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' से मिलती-जुलती है क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग
'रामायण' से मिलती-जुलती है 'द ओडिसी', ये 4 बातें जानकर हिल जाएगा दिमाग
बॉलीवुड
Box Office: 'वेलकम टू द जंगल ने थिएटर्स में तीन हफ्ते किए पूरे', जानें- अक्षय की फिल्म ने कितना कमाया प्रॉफिट
'वेलकम टू द जंगल ने थिएटर्स में तीन हफ्ते किए पूरे', जानें- अक्षय की फिल्म ने कितना कमाया प्रॉफिट
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड़ के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 3 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: आज 100 करोड़ के पार होगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
7 महीने की प्रेग्नेंसी में एक्शन क्वीन बनीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए किए शूट किए मुश्किल सीक्वेंस
प्रेग्नेंसी के 7वें महीने में भी नहीं थमीं दीपिका पादुकोण, 'राका' के लिए शूट किया मुश्किल एक्शन सीक्वेंस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Embed widget