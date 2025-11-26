एक्सप्लोरर
Films Releasing This Week: इस हफ्ते थिएटर्स में मचेगा तांडव! 'तेरे इश्क में', 'जूटोपिया 2' समेत रिलीज होंगी ये 10 फिल्में
Films Releasing This Week: नवंबर का आखिरी हफ्ते में सिनमा लवर्स को कई नई फिल्में देखने को मिलेंगी. बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड की कई फिल्म में 27 और 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही हैं.
नवंबर का पूरे महीने में हर हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्में रिलीज हुईं. हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच टकराव देखने को मिला. वहीं अब नवंबर के आखिरी हफ्ते में भी कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं. इस हफ्ते थिएटर्स में बॉलीवुड और साउथ के साथ-साथ नई हॉलीवुड फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. इनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.
तेरे इश्क में
- कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हो रही है.
- इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है.
- 'तेरे इश्क में' हिंदी के साथ-साथ तेलुगु भाषा में भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
गुस्ताख इश्क
- 'गुस्ताख इश्क' से मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रहे हैं.
- फिल्म में फातिमा सना शेख के साश विजय वर्मा इश्क फरमाते दिखाई देंगे.
- विभु पूरी के डायरेक्शन में बनी 'गुस्ताख इश्क' में नसीरुद्दीन शाह भी होंगे.
आंध्र किंग तलुका
- तेलुग फिल्म 'आंध्र किंग तलुका' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
- महेश बाबू पचीगोला के डायरेक्शन में बनी फिल्म में राम पोथिनेनी लीड रोल में नजर आएंगे.
- इसके अलावा 'आंध्र किंग तलुका' में उपेन्द्र राव, भाग्यश्री बोरसे, राव रमेश और मुरली शर्मा भी दिखाई देंगे.
बीपी 180
- तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बीपी 180' में डेनियल बालाजी लीड रोल में होंगे.
- ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी जिसमें तान्या एस. रविचंद्रन, के. भाग्यराज और अरुलडोस भी होंगे.
बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी
- दीक्षित शेट्टी स्टारर फिल्म 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी' 27 नवंबर को रिलीज हो रही है.
- इस कन्नड़ क्राइम कॉमेडी फिल्म को अभिषेक मंजूनाथ ने डायरेक्ट किया है.
- 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी' में बृंदा आचार्य, साधु कोकिला, श्रुति हरिहरन और गोपालकृष्ण देशपांडे भी नजर आएंगे.
विक्टोरिया
- मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म 'विक्टोरिया' 28 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- इस फिल्म में मीनाक्षी जयन, श्रीशमा चंद्रन, दर्शना विकास और स्टीजा मैरी जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
जूटोपिया 2
- एनिमेशन एडवेंचर फिल्म 'जूटोपिया 2' भी 28 नवंबर को रिलीज होने जा रही है.
- इस फिल्म को जेरेड बुश और बायरन हॉवर्ड ने डायरेक्ट किया है.
एटर्निटी
- डेविड फ्रेयन की हॉलीवुड फिल्म 'एटर्निटी' 28 नवंबर को पर्दे पर आने के लिए तैयार है.
- इस रॉम-कॉम फिल्म में एलिजाबेथ ओल्सेन, माइल्स टेलर और कैलम टर्नर जैसे स्टार्स नजर आएंगे.
रिवॉल्वर रीता
- कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म 'रिवॉल्वर रीता' 28 नवंबर को सिनेमाघरो में आ रही है.
- इस तमिल क्राइम फिल्म में राधिका शरथकुमार, सुनील और रेडिन किंग्सले भी दिखाई देंगे.
मारनामी
- रिशित शेट्टी की कन्नड़ फैमिली थ्रिलर 'मारनामी' भी 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
- फिल्म में ऋत्विक मथाड, चैत्रा जे. अचार, प्रकाश थुमिनाद और सोनू गौड़ा जैसे कलाकार अहम रोल में होंगे.
