हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडChristmas Box Office Clash: इस क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश! 'वृषभ', 'इक्कीस' समेत ये फिल्में होंगी थिएटर्स में रिलीज

Christmas Box Office Clash: इस क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश! 'वृषभ', 'इक्कीस' समेत ये फिल्में होंगी थिएटर्स में रिलीज

Christmas Box Office Clash: 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. क्रिसमस के मौके पर बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने जा रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर महा-मुकाबला होने वाला है. बॉलीवुड के साथ-साथ कई साउथ फिल्में भी 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही हैं. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', 'इक्कीस', 'वृषभ', 'मार्क' से 'चैंपियन' तक 7 फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. हम आपको यहां उनकी पूरी लिस्ट दे रहे हैं.

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी

  • कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इसी क्रिसमस रिलीज हो रही है.
  • फिल्म पहले 31 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली थी लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है.
  • समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे. 

इक्कीस

  • अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' भी 25 दिसंबर तो सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
  • इस वॉर बेस्ड फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं.
  • 'इक्कीस' में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी अहम रोल में दिखाई देंगे.

वृषभ

  • मोहनलाल स्टारर फिल्म 'वृषभ' भी क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है.
  • इस पैन इंडिया एक्शन फिल्म को नंद किशोर ने डायरेक्ट किया है.
  • 'वृषभ' में समरजीत लंकेश और नयन सारिका भी खास किरदार में होंगे.

चैंपियन

  • तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चैंपियन' भी 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है.
  • फिल्म को प्रदीप अद्वैतम ने डायरेक्ट किया है जिसमें रोशन मेका और अनस्वरा राजन लीड रोल में हैं.

मार्क

  • किच्चा सुदीप स्टारर फिल्म 'मार्क' भी इसी साल क्रिसमस पर रिलीज हो रही है.
  • इस कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म को विजय कार्तिकेय ने डायरेक्ट किया है.
  • 'मार्क' कन्नड़ के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी.

सिराई

  • विक्रम प्रभु और एल.के. अक्षय कुमार की तमिल फिल्म 'सिराई' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
  • ये फिल्म सच्ची घटना से इंस्पायर्ड पुलिस ड्रामा है जिसे सुरेश राजकुमारी ने डायरेक्ट किया है.

पतंग

  • प्रणीत प्रतिपति के डायरेक्शन में बनी तेलुगु कॉमेडी-स्पोर्ट्स फिल्म 'पतंग' भी 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
  • इस फिल्म में वामसी पूजित, प्रीति पगडाला, प्रणव कौशिक और एस.पी. चरण जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
Ikkis Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Christmas Box Office Clash Vrusshabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget