एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: 31 अक्टूबर को फुल रहेंगे थिएटर्स! 'द ताज स्टोरी', 'बाहुबली: द एपिक' समेत ये 7 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
Films Releasing In Theatres This Week: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कई शानदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं. 'बाहुबली: द एपिक' से लेकर 'द ताज स्टोरी' तक थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं.
अक्टूबर का आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर सिनेमा लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा. ये दिन कई नई रिलीज फिल्मों की सौगात देकर जाएगा. अपकमिंग फ्राइडे में थिएटर्स में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'बाहुबली: द एपिक', 'द ताज स्टोरी', 'मास जथारा' से लेकर 'इक कुड़ी' तक का नाम शामिल हैं.
द ताज स्टोरी
- परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
- ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया है.
- 'द ताज स्टोरी' में जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास और स्नेहा वाघ भी नजर आएंगे.
बाहुबली: द एपिक
- 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' का रीएडिटेड और रीमास्टर्ड वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' रिलीज की जाने वाली है.
- प्रभास स्टारर ये मेगा फिल्म 31 अक्टूबर को पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
- 3 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म को नई एडिटिंग, तकनीकी सुधार, और नए विजुअल ट्रीटमेंट के साथ रिलीज किया जाएगा.
मास जथारा
- रवि तेजा की फिल्म 'मास जथारा' भी 31 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
- इस तेलुगु एक्शन एंटरटेनर फिल्म में श्रीलीला लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी.
सिंगल सलमा
- फिल्म 'सिंगल सलमा' में हुमा कुरैशी लीड रोल अदा करती नजर आएंगी.
- ये कॉमेडी रोमांटिक फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है.
- 'सिंगल सलमा' में सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े भी अहम किरदार में होंगे.
इक कुड़ी
- शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' भी बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
- अमरजीत सरोन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.
- गुरजाज और निर्मल ऋषि भी 'इक कुड़ी' में अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
ब्रैट
- कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्रैट' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है.
- फिल्म में डार्लिंग कृष्णा और मनीषा कंडकुर लीड रोल निभाते नजर आएंगे.
वन टू चा चा चा
- 'वन टू चा चा चा' को अभिषेक राज खेमका और रजनीश ठाकुर ने डायरेक्ट किया है.
- इस फिल्म में ललित प्रभाकर, नायरा बनर्जी और आशुतोष राणा जैसे कलाकार भी होंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL