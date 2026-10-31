संजय गुप्ता के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, तुषार कपूर से हर्षवर्धन राणे तक ने जताया शोक

'कांटे', 'काबिल' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे. 30 अक्टूबर को 59 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अक्टूबर की रात बाथरूम में फिसलने और सिर पर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई.

'ये वाकई चौंकाने वाला और दुखद है...'

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने संजय गुप्ता के निधन की पुष्टि की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर संजय गुप्ता की एक तस्वीर शेयर करते हुए दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'ये वाकई चौंकाने वाला और दुखद है. अभी खबर मिली कि हमारे प्यारे दोस्त और बेहतरीन निर्देशक संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे. घर पर सिर में चोट लगने की वजह से उनका निधन हो गया. एक और बेहतरीन प्रतिभा बहुत जल्दी चली गई. वो शानदार कहानीकार, जिंदादिल इंसान और सिनेमा के प्रति बेहद जुनूनी थे. हमारी इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा नुकसान है. दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आएगी. उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदनाएं. ओम शांति.'

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'जिंदगी कितनी अनिश्चित है!'

बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने भी संजय गुप्ता के अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया. संजय गुप्ता ने तुषार की 2007 में आई फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' को प्रोड्यूस किया था. तुषार ने लिखा, 'ये दुखद खबर याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है. सुबह उठते ही मेरे पसंदीदा निर्देशक संजय गुप्ता के अचानक निधन की खबर मिली. जिंदगी कितनी अनिश्चित है! लेकिन वो एक ऐसी मिसाल थे, जिन्होंने सिखाया कि जिंदगी को कैसे भरपूर जिया जाता है. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.'

Woke up to sad news about the unfortunate and sudden demise of my beloved director @_SanjayGupta …life is so unpredictable, though this man was a lesson learned in living life to the fullest! My deepest condolences to his family, RIP sir! — Tusshar (@TusshKapoor) October 31, 2026

कमाल आर खान ने जताया शोक

कमाल आर खान ने भी संजय गुप्ता को याद करते हुए लिखा, 'RIP संजय भाई. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए. हम लगभग हर दूसरे दिन फिल्मों और बॉलीवुड के बारे में बात करते थे. आई लव यू संजय. मैं हर दिन तुम्हें याद करूंगा.'

RIP Sanjay Bhai. I can’t believe that you have left. We were talking almost every 2nd day about films and Bollywood. You were aware about everything so much. I love you Sanjay and I will miss you everyday bro. https://t.co/n1Uo0JO6lm — KRK (@kamaalrkhan) October 31, 2026

हर्षवर्धन राणे ने कहा- वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे

न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में हर्षवर्धन राणे ने संजय गुप्ता के निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'मैं सोच भी नहीं सकता कि अनु मैम (अनुराधा गुप्ता, उनकी पत्नी) और उनके बच्चे इस वक्त किस दौर से गुजर रहे होंगे. वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और लगातार फिल्में लिखते रहते थे.'

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फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए हर्षवर्धन ने आगे कहा, 'उन्होंने मुझे इस फिल्म में डायरेक्ट किया था. शूटिंग के बाद वो मुझे और मीजान को अक्सर गोवा में डिनर पर ले जाते थे. मैंने सेट पर और सेट के बाहर उनसे ज्यादा खुश रहने वाला इंसान कभी नहीं देखा.'

संजय गुप्ता के निधन से टूटे मिलाप जावेरी

न्यूज 18 से बातचीत में मिलाप जावेरी ने भी संजय गुप्ता को याद किया. उन्होंने कहा, 'वो मेरे गुरु थे. ये बहुत दुखद है. मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता. मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने मुझे 'कांटे' में मेरा पहला ब्रेक दिया था.' मिलाप ने आगे बताया कि संजय गुप्ता के साथ उनका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं था. दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया. मिलाप ने 'कांटे' में डायलॉग राइटर के तौर पर काम किया था. इसके बाद 'मुसाफिर', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी फिल्मों में भी दोनों साथ जुड़े रहे.'

एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया पर संजय गुप्ता की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें याद किया. उन्होंने लिखा, 'हमेशा आपकी याद आएगी, संजय भाई. सेट पर साथ बिताए समय की यादें हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी.'