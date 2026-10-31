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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैसे हुई फिल्ममेकर संजय गुप्ता की मौत? रातभर घर में बहता रहा था खून

कैसे हुई फिल्ममेकर संजय गुप्ता की मौत? रातभर घर में बहता रहा था खून

Filmmaker Sanjay Gupta Death Reason: फिल्ममेकर संजय गुप्ता की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसे में मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है कि उनकी मौत कैसे हो गई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन हो गया है. उन्हें 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वो 57 साल के थे और दुनिया को अलविदा कह गए. उन्होंने 30 अक्तूबर को अपनी अंतिम सांस ली. शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि बाथरूम में गिरने से उनकी मौत हो गई थी. ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने उनकी मौत की वजह का खुलासा किया है.

मुंबई पुलिस ने संजय गुप्ता की मौत की वजह को लेकर जानकारी दी कि हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर संजय गुप्ता, जो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में थे, कल रात अपने घर में गिर गए और खून बहने से उनकी मौत हो गई. उनकी पत्नी, दो बच्चे और मेड उनके साथ बंगले में रहते हैं, लेकिन घटना का पता सुबह चला जब वो पूरी रात सो रहे थे. पुलिस ने ये भी बताया कि परिवार को कोई शक या शिकायत नहीं है. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. वर्सोवा पुलिस स्टेशन अचानक हुई मौत की जांच कर रही है.

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अशोक पंडित ने भी संजय गुप्ता की मौत की पुष्टि

इसके अलावा फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी संजय गुप्ता की मौत की पुष्टि की. उन्होंने संजय के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त जताया. अशोक पंडित ने कहा, 'संजय गुप्ता हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए. उनके निधन की खबर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक दौर का अंत हो गया है. सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

यह भी पढ़ें: 'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त

संजय गुप्ता की फिल्में

बहरहाल, अगर फिल्ममेकर संजय गुप्ता की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो उन्हें कई यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है. इसमें 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल', 'जज्बा', 'मुसाफिर' और 'मुंबई सागा' जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल है, जिससे उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई. वो ज्यादातर एक्शन और क्राइम जैसी कहानियों को फिल्माने के लिए मशहूर थे.

संजय गुप्ता 'कांटे 2' बनाने की कर रहे थे प्लानिंग

वहीं, संजय गुप्ता फिल्म 'कांटे 2' बनाने की प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने इसे लेकर संजय दत्त से बात भी कर ली थी. इसमें मनोज बाजपेयी और अमिताभ बच्चन को भी वो कास्ट करना चाहते थे. लेकिन, अब वो इस सपने को सच होता नहीं देख पाएंगे. संजय गुप्ता के निधन पर संजय दत्त टूट गए हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दुख जाहिर करते हुए उनसे वादा किया कि वो उनका आखिरी सपना पूरा करेंगे और 'कांटे 2' बनाएंगे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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