कैसे हुई फिल्ममेकर संजय गुप्ता की मौत? रातभर घर में बहता रहा था खून

बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन हो गया है. उन्हें 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वो 57 साल के थे और दुनिया को अलविदा कह गए. उन्होंने 30 अक्तूबर को अपनी अंतिम सांस ली. शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि बाथरूम में गिरने से उनकी मौत हो गई थी. ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने उनकी मौत की वजह का खुलासा किया है.

मुंबई पुलिस ने संजय गुप्ता की मौत की वजह को लेकर जानकारी दी कि हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर संजय गुप्ता, जो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में थे, कल रात अपने घर में गिर गए और खून बहने से उनकी मौत हो गई. उनकी पत्नी, दो बच्चे और मेड उनके साथ बंगले में रहते हैं, लेकिन घटना का पता सुबह चला जब वो पूरी रात सो रहे थे. पुलिस ने ये भी बताया कि परिवार को कोई शक या शिकायत नहीं है. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. वर्सोवा पुलिस स्टेशन अचानक हुई मौत की जांच कर रही है.

अशोक पंडित ने भी संजय गुप्ता की मौत की पुष्टि

इसके अलावा फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी संजय गुप्ता की मौत की पुष्टि की. उन्होंने संजय के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त जताया. अशोक पंडित ने कहा, 'संजय गुप्ता हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए. उनके निधन की खबर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक दौर का अंत हो गया है. सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

#WATCH | Mumbai: On the demise of filmmaker Sanjay Gupta, Filmmaker Ashoke Pandit says, "This is very sad news for our film industry. A young filmmaker, Sanjay Gupta, is no longer with us. He slipped and fell at home, sustaining a head injury, and has passed away. He was a truly passionate filmmaker—a remarkable storyteller who created some exceptional films, including some excellent thrillers. He was a vibrant, deeply passionate individual; whenever he narrated a story—or anything at all—he brought a unique, powerful energy to it. I would like to extend my condolences to his family..." — ANI (@ANI) October 31, 2026

यह भी पढ़ें: 'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त

संजय गुप्ता की फिल्में

बहरहाल, अगर फिल्ममेकर संजय गुप्ता की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो उन्हें कई यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है. इसमें 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल', 'जज्बा', 'मुसाफिर' और 'मुंबई सागा' जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल है, जिससे उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई. वो ज्यादातर एक्शन और क्राइम जैसी कहानियों को फिल्माने के लिए मशहूर थे.

संजय गुप्ता 'कांटे 2' बनाने की कर रहे थे प्लानिंग

वहीं, संजय गुप्ता फिल्म 'कांटे 2' बनाने की प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने इसे लेकर संजय दत्त से बात भी कर ली थी. इसमें मनोज बाजपेयी और अमिताभ बच्चन को भी वो कास्ट करना चाहते थे. लेकिन, अब वो इस सपने को सच होता नहीं देख पाएंगे. संजय गुप्ता के निधन पर संजय दत्त टूट गए हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दुख जाहिर करते हुए उनसे वादा किया कि वो उनका आखिरी सपना पूरा करेंगे और 'कांटे 2' बनाएंगे.