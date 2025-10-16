मुंबई की रहने वाली फिल्म निर्माता मंजु मुकेश भारती (विवेक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस, मुंबई) को एक शख्स गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गों होने का दावा करते हुए लगातार धमकियां दी रहा है. मंजू ने बताया की आरोपी उन्हें रेप करने की धमकी देता है बच्चों को किडनैप करने की धमकी देता है. मंजू ने इस संदर्भ में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई.

इस शख्स ने दी धमकी

उन्होंने वर्सोवा पुलिस को दिए लिखित शिकायत में दावा किया कि गाजियाबाद के सतेन्द्र त्यागी नामक व्यक्ति उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है और खुद को रवि पुजारी का गुर्गा बताता है. मंजु भारती ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की है जिनमें ‘मौसम इकरार के 'दो पल प्यार के’ और ‘प्यार में थोड़ा ट्विस्ट’ जैसी फिल्में शामिल हैं. निर्माता मंजु भारती ने बताया कि वे अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग भी उत्तर प्रदेश में करने की योजना बना रही थीं, लेकिन सतेन्द्र त्यागी ने उन्हें ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी है.

मंजू भारती ने कही ये बात

मंजू ने abp न्यूज़ से बातचीत की और कहा कि, सतेन्द्र त्यागी पिछले कई वर्षों से फोन कॉल्स के माध्यम से जानलेवा हमला, रेप, करने की धमकी दे रहा है. साल 2012 में सतेंद्र ने हमारी एक फिल्म में निवेश किया था वो मेरी पहली फिल्म थी और उस समय जब उसने देखा कि यह फिल्म अच्छी चल रही है तो उसने पूरी फिल्म का क्रेडिट उसको देने की मांग शुरू कर दी, मामला कोर्ट पहुचा जहां मंजू को राहत मिली.

मंजू के पति मुकेश ने कहा कि हमे उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक सर्फ धमकियां मिल रही हैं. उस शख्स के खिलाफ मुंबई में पहले भी हमने FIR दर्ज करवाई थी तब उसे गिरफ्तार किया गया था. हमने गाजियाबाद में भी FIR दर्ज कराई है, और अब मुंबई के वर्सोवा पुलिस को भी शिकायत दी है. मुकेश ने आगे क्याब की हमे डर लगने लगा है की अपने बच्चे को कैसे अकेले स्कूल छोड़ा जाए, उनको लेकर डर खाये जा रहा है.

पुलिस ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे और उचित करवाई की जाएगी.

