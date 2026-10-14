विवादों के चलते नए नाम से आएगी ‘यादव जी की लव स्टोरी’, इस दिन होगी रिलीज

फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी बवाल हुआ था. फिल्म के नाम के साथ-साथ इसकी कहानी पर भी सवाल उठाए गए थे. अब मेकर्स ने दिल्ली में इस फिल्म की रिलीज से पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

बुधवार को दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की स्टारकास्ट ने इसकी कहानी, किरदारों के बीच रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच पैदा होने वाले टकराव पर बात की. इसी प्रेस कॉन्फेरेंस में फिल्म के बदले हुए नाम की भी जानकारी दी गई. अब इस फिल्म का नाम बदलकर ‘यादव जी की लव स्टोरी’ से ‘लव स्टोरी अभिमन्यु की’ कर दिया गया है.

फिल्म में प्रगति तिवारी और विशाल मोहन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की टीम के मुताबिक, कहानी में रोमांस के साथ एक्शन, ड्रामा और भावनात्मक टकराव भी देखने को मिलेंगे.

क्यों विवादों में आई थी फिल्म?

फिल्म के ट्रेलर में सिंपल यादव नाम की युवती और वसीम खान नाम के मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाई गई है. कहानी में सिंपल के परिवार की ओर से उसकी शादी की बात भी सामने आती है. फिल्म की कहानी में अलग-अलग रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है.

फिल्म का पुराना नाम ‘यादव जी की लव स्टोरी’ था. फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के संभल में यादव समुदाय के कुछ लोगों ने इसके नाम और कहानी पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फिल्म से समुदाय की छवि प्रभावित हो सकती है. इस मामले में निर्माता संदीप तोमर, निर्देशक अंकित भड़ाना और मुख्य कलाकारों प्रगति तिवारी व विशाल मोहन के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था.

इसके बाद विश्व यादव परिषद की ओर से फिल्म के नाम पर रोक लगाने और इसकी रिलीज रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई. हालांकि, 25 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि फिल्म के नाम में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जो यादव समुदाय को नेगेटिव दिखाता हो.

सिनेमा में कब आएगी ये फिल्म?

अंकित भड़ाना के निर्देशन और अयस्कांत तोमर द्वारा लिखी इस फिल्म में प्रगति तिवारी, विशाल मोहन, अंकित भड़ाना, मानसी रावत, दीपक कपूर, कुलदीप सिंह रावत, साजिदा खान और सुविंदर विक्की नजर आएंगे.

यहां देखें ट्रेलर -

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी विष्णु नारायण और प्रगति म्यूजिक ने संभाली है, जबकि गीतों के बोल रोहित सरदाना और प्रगति म्यूजिक ने लिखे हैं. फिल्म 30 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.