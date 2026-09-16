फिल्म सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव: प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी समेत 18 नए सदस्य शामिल
सेंसर बोर्ड में बड़े लेवल पर चेंजेस हुए हैं. 18 नए मेंबर्स को शामिल किया गया है. प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी इसका हिस्सा बने हैं.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है. इस नए बदलाव के तहत बोर्ड में कई जाने-माने और दिग्गज कलाकारों को शामिल किया गया है. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और एक्टर पंकज त्रिपाठी के नाम सबसे आगे हैं. इस फेरबदल के बाद अब सेंसर बोर्ड में कुल 18 नए सदस्यों को शामिल किया गया है.
टीम में शामिल हुए ये मेंबर्स
इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, रुपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी, बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी, मनोज जोशी, विनोद अनुपम, अभिषेक जैन, रिक्की केज, प्रियदर्शन, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागद्दा, यतिंदर मिश्रा, निला पांडा, प्रसोनजीत चटर्ज, रमेश पतंगे, वामन केंद्रे शामिल हैं.
In exercise of the powers conferred under Cinematograph Act the Central Government has reconstituted the Central Board of Film Certification @shashidigital pic.twitter.com/cjY2lyhCIP— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 16, 2026