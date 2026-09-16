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फिल्म सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव: प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी समेत 18 नए सदस्य शामिल

सेंसर बोर्ड में बड़े लेवल पर चेंजेस हुए हैं. 18 नए मेंबर्स को शामिल किया गया है. प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी इसका हिस्सा बने हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Sep 2026 08:46 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है. इस नए बदलाव के तहत बोर्ड में कई जाने-माने और दिग्गज कलाकारों को शामिल किया गया है. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और एक्टर पंकज त्रिपाठी के नाम सबसे आगे हैं. इस फेरबदल के बाद अब सेंसर बोर्ड में कुल 18 नए सदस्यों को शामिल किया गया है.

टीम में शामिल हुए ये मेंबर्स

इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, रुपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी, बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी, मनोज जोशी, विनोद अनुपम, अभिषेक जैन, रिक्की केज, प्रियदर्शन, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागद्दा, यतिंदर मिश्रा, निला पांडा, प्रसोनजीत चटर्ज, रमेश पतंगे, वामन केंद्रे शामिल हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:23 PM (IST)
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