हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी मिथिला पालकर, जानें किस किरदार में आएंगी नजर

‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी मिथिला पालकर, जानें किस किरदार में आएंगी नजर

Bhoot Bangla: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में अक्षय कुमार ने फिल्म की कास्ट को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि मिथिला पालकर भी फिल्म का हिस्सा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

'भूत बंगला' 2026 की उन फिल्मों में से है जिसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार है. इसकी सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड की 'ओजी' जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 16 साल बाद हो रही धमाकेदार वापसी. 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' के बैनर तले बन रही इस फिल्म ने उन फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जो इस जोड़ी की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देख-देखकर बड़े हुए हैं. हर कोई उस सिग्नेचर ह्यूमर और हंसी के जादू को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेताब है जिसने पिछली कई फिल्मों को यादगार बनाया था.

​भूत बंगला’ में नजर आएंगी मिथिला पालकर
इस इंतजार को और बढ़ाते हुए अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म की कास्ट में एक नया नाम जोड़ा है, मिथिला पालकर. अक्षय ने बताया कि मिथिला फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फ्रेश कास्टिंग ने कहानी में एक नया एंगल जोड़ दिया है, और अब फैंस बस इस जोड़ी के ऑन-स्क्रीन मैजिक का इंतजार कर रहे हैं.

अक्षय कुमार ने खुद इस बारे में बताते हुए कहा, 'मिथिला ने अपना सफर इंटरनेट से शुरू किया था और आज वह कई फिल्मों में काम कर रही हैं. और जल्द ही, वह एक ऐसे एक्टर के साथ नजर आएंगी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, गेस कीजिए कौन? मैं खुद! 'भूत बंगला' में मिथिला 'भूत' का नहीं, बल्कि मेरी बहन का किरदार निभाती दिखेंगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mithila Palkar (@mipalkarofficial)

​फैंस 'भूत बंगला' के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. यह फिल्म न केवल अक्षय और प्रियदर्शन की 'ओजी' जोड़ी को 16 साल बाद वापस ला रही है, बल्कि यह एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर होने वाली है. इसमें भरपूर कॉमेडी, मजेदार अफरा-तफरी और दिल को छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे. दर्शक अक्षय कुमार को उनके पुराने अंदाज और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं प्रियदर्शन वही पुराना जादू और कहानियों का वो देसी तड़का वापस ला रहे हैं जिसने उनकी पिछली फिल्मों को यादगार बनाया था.

​'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं. ​तैयार हो जाइए, 'भूत बंगला' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 20 Feb 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Mithila Palkar Bhooth Bangla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी मिथिला पालकर, जानें किस किरदार में आएंगी नजर
‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी मिथिला पालकर, जानें किस किरदार में आएंगी नजर
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 29 LIVE: नई रिलीज फिल्में भी 'बॉर्डर 2' को नहीं हिला पाईं, 29वें दिन भी खूब छाप रही नोट, जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' की 29वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
कभी बेचा करते थे चाय, बनना चाहते थे आईएएस, लेकिन बन बैठे बॉलीवुड एक्टर
कभी बेचा करते थे चाय, बनना चाहते थे आईएएस, लेकिन बन बैठे बॉलीवुड एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget