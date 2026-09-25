दिवंगत अभिनेता फिरोज खान की गिनती बॉलीवुड के सबसे गुड लुकिंग एक्टर्स मे भी होती रही है. फिरोज खान ने फैंस का दिल न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपने लुक्स से भी जीता था. कई फिल्मों में बतौर एक्टर काम करने वाले फिरोज ने फिल्ममेकिंग की बागडोर भी संभाली थी. हालांकि फिल्मी दुनिया में सफल रहे फिरोज खान की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव भरी रही है. शादीशुदा होने के बावजूद वो कभी एक एयर होस्टेस पर दिल हार बैठे थे.

फिरोज खाना ने एयर होस्टेस के प्यार में अपनी पत्नी और बच्चों से भी दूरी बना ली थी और वो एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में भी रहने लगे थे. इससे उनका बसा बसाया घर टूटने की कागार पर आ गया था. बाद में एक्टर अपने परिवार के पास आ गए थे. हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ. शादी के 20 साल बाद फ़िरोज से उनकी पत्नी तलाक लेकर अलग हो गई थीं. आइए आज फिरोज खान की 87वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

बेंगलुरु में हुआ था जन्म

फिरोज खान की आज 87वीं बर्थ एनिवर्सरी है. अभिनेता का जन्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 25 सितंबर 1939 को हुआ था. बता दें कि एक्टर का असली नाम ज़ुल्फ़िकार अली शाह खान है. हालांकि फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपने नाम में बदलाव कर लिया था.

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1959 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

फिरोज खान ने छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था. दिवंगत अभिनेता ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज साल 1959 में आई फिल्म 'दीदी' से किया था. इसका हिस्सा सुनील दत्त, शुभा खोटे और ललिता पवार जैसे शानदार कलाकार भी थे.

पाकिस्तान ने लगा दिया था फिरोज खान पर बैन

साल 2006 में फिरोज अपने भाई अकबर खान की फिल्म ताज महल के प्रमोशन के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे. तब उन्होंने एक इवेंट में पाकिस्तान में बैठकर भारत की तारीफ की थी और कहा था कि हमारे दश में मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं. वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की सरकार हमारी फिल्मों को नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारी फिल्में काफी शक्तिशाली हैं.

फिरोज खान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया था. बाद में उनकी पाकिस्तान में एंट्री को लेकर पाक ने बैन लगा दिया था. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भारत में पाकिस्तान के हाईकमिश्नर से कहा था कि फिरोज खान को पाक आने का वीजा ना दिया जाए.

1965 में हुई थी सुंदरी खान से शादी

साल 1960 के दौरान फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी खान से हुई थी जो पहले से शादीशुदा थीं. हालांकि देखते ही फिरोज खान उन पर दिल हार बैठे. बाद में दोनों के बीच डेटिंग शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे को पांच साल तक डेट करने के बाद साल 1965 में शादी रचा ली थी. इसके बाद कपल ने एक बेटे फरदीन खान और एक बेटी लैला खान का वेलकम किया था.

शादीशुदा होने के बावजूद एयर होस्टलर संग रहा अफेयर

शादीशुदा होने के बावजूद फिरोज खान का नाम एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर से जुड़ा था, जिनका ताल्लुक हैदराबाद के राजघराने से था. फिरोज अक्सर काम के सिलसिले में बेंगलुरु आते जाते रहते थे. बेंगलुरु उनका होमटाउन भी था.

इसी बीच उनकी मुलाकात ज्योतिका से हुई थी. धीरे-धीरे फिरोज का बेंगलुरु आना-जाना काफी बढ़ गया था और उनका ज्योतिका असंग प्यार परवाना चढ़ने लगा. फिर उनकी पत्नी सुंदरी को भी पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी लग चुकी थी. एक समय ज्योतिका के प्यार में फिरोज ने अपने बीवी और बच्चों से भी दूरी बना ली थी और वो बेंगलुरु में ज्योतिका के साथ लिव इन में रहने लगे थे.

1985 में हो गया था तलाक

ज्योतिका और फिरोज ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट किया था. फिर उनका ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद फिरोज अपने परिवार के पास आ गए थे. हालांकि परिवार संग उनका रिश्ता काफी खराब हो चुका था. ऐसे में सुंदरी ने साल 1985 में एक्टर को तलाक दे दिया था.

2009 में कहा दुनिया को अलविदा

फिरोज खान ने 'कुर्बानी, 'वेलकम', 'आरजू', 'औरत', 'मेला', 'खोटे सिक्के', 'धर्मात्मा' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई थी. उनका 27 अप्रैल 2009 को 69 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया था.

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