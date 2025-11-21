130 देश की सुंदरियों को हराकर फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स बन गई हैं. 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट को अपना विजेता मिल गया है. फातिमा बॉश की सोशल मीडिया पर फोटोज खूब वायरल हो रहा है. भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में भी अपनी जगह नहीं बना पाईं. जिसकी वजह से एक बार फिर भारतीयों का दिल टूट गया है. भारत के लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा इस साल मिस यूनिवर्स की ट्रॉफी अपने घर लेकर आएंगी. मगर ऐसा ह नहीं पाया है.

मिस यूनिवर्स का ताज जहां फातिमा बॉश ने अपने नाम किया है वहीं फर्स्ट रनरअप थाईलैंड की प्रवीणार सिंह रही हैं. सेकंड रनरअप वेनेजुएला की स्टेफनी एबेसाली और और थर्ड रनर-अप फिलिपिंस की मा. एहटिसा मनालो रही हैं.

इस सवाल का जवाब देकर बनीं मिस यूनिवर्स

मिस मेक्सिको फातिमा बॉश से 2025 में महिला होने की चुनौतियों के बारे में सवाल पूछा गया था. जिसके जवाब में उन्होंने कहा- 'एक महिला और मिस यूनिवर्स के रूप में, मैं अपनी आवाज और अपनी शक्ति को दूसरों की सेवा में लगाऊंगी. क्योंकि आज के समय में हम यहां बोलने, बदलाव लाने और हर चीज को साफ नजरिए से देखने के लिए हैं. हम महिलाएं हैं और जो बहादुर महिलाएं आगे बढ़कर खड़ी होती हैं, वही इतिहास बनाती हैं.'

भारत ने तीन बार जीता है खिताब

बता दें भारत तीन बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है. पहली बार साल 1994 में सुष्मिका सेन मिस यूनिवर्स बनी थीं. उसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता ये खिताब जीतकल लाई थीं और तीसरी बार 2021 में हरनाज संधू ने ये ताज जीता था. 2021 के बाद से मिस यूनिवर्स का ताज इंडिया में नहीं आया है.

