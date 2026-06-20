फादर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड के नए फिट और हैंडसम डैड्स, निभा रहे हैं नई जिम्मेदारियां

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFather's Day Special: वरुण धवन से विक्की कौशल तक, बॉलीवुड के नए फिट और हैंडसम डैड्स, निभा रहे हैं नई जिम्मेदारियां

Father's Day Special: वरुण धवन से विक्की कौशल तक, बॉलीवुड के नए फिट और हैंडसम डैड्स, निभा रहे हैं नई जिम्मेदारियां

Father's Day 2026 Special: बॉलीवुड के कई सितारे हाल के सालों में पिता बने हैं और अपनी इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं. वरुण धवन से लेकर विक्की कौशल तक, कई सितारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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बॉलीवुड के कई सितारे अपनी फिल्मों, शानदार स्टाइल और स्टारडम के लिए जाने जाते हैं. वहीं अब पिता बनने के बाद उनका एक नया और प्यारा अंदाज भी देखने को मिल रहा है. ये सितारे अपने बच्चों के साथ खास पल शेयर कर फैंस का दिल जीत रहे हैं. आइए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ पॉपुलर नए डैड्स के बारे में, जो अपनी फैमिली लाइफ को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं.

अली फज़ल
अपनी शानदार अदाकारी और सहज व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले अली फज़ल 2024 में पिता बने. उनकी पत्नी ऋचा चड्ढा ने बेटी को जन्म दिया. हालांकि इस कपल ने अपनी बेटी को मीडिया की नज़रों से दूर रखा है, लेकिन अली कई बार कह चुके हैं कि पिता बनने के बाद उनकी सोच और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया काफी बदल गया है. इस अनुभव ने उन्हें और इमोशनल और ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाया है.

Father's Day Special: वरुण धवन से विक्की कौशल तक, बॉलीवुड के नए फिट और हैंडसम डैड्स, निभा रहे हैं नई जिम्मेदारियां

सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिद्धार्थ मल्होत्रा को साल 2025 में पिता बनने की खुशी मिली, जब उन्होंने और कियारा आडवाणी ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. कपल ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है. फैंस भी सिद्धार्थ और कियारा के इस नए सफर को लेकर काफी खुश हैं और उन पर खूब प्यार लुटाते रहते हैं.

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वरुण धवन
2024 में वरुण धवन भी डैड क्लब में शामिल हो गए, जब उनकी पत्नी नताशा दलाल ने बेटी लारा धवन को जन्म दिया. वरुण ने कई मौकों पर बताया है कि पिता बनने के बाद उनकी प्रायोरिटी बदल गई हैं और उनकी जिंदगी को एक नया उद्देश्य मिला है.

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रणदीप हुड्डा
बॉलीवुड के दमदार एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी पिता बनकर अपने फैंस को खुशखबरी दी. उन्होंने और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने मार्च 2026 में बेटी न्योमिका हुड्डा का वेलकम किया. न्योमिका के आने के बाद रणदीप का एक अलग और भावुक पक्ष सामने आया है, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा नए डैड्स में शामिल कर दिया है.

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रणवीर सिंह
एनर्जी, जुनून और एंटरटेनमेंट से भरपूर रणवीर सिंह 2024 में पिता बने. उन्होंने और दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ पादुकोण सिंह का वेलकम किया. पिता बनने के बाद रणवीर कई बार इस खुशी के बारे में बात कर चुके हैं, जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है. उनके फैंस को भी उनका ये नया और भावुक रूप बेहद पसंद आ रहा है.

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विक्की कौशल
अपने परिवार के बेहद करीब रहने वाले विक्की कौशल ने भी पिता की भूमिका को पूरे दिल से अपनाया है. इंडस्ट्री के लोगों के अनुसार, विक्की एक जिम्मेदार और अपने बच्चे की देखभाल में पूरी तरह शामिल रहने वाले पिता हैं. उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उन्होंने और कैटरीना कैफ ने अपने पहले बच्चे विहान का वेलकम किया. पिता बनने के बाद विक्की का प्यार भरा और केयरिंग अंदाज और भी ज्यादा देखने को मिला है.

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Published at : 20 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Varun Dhawan Ranveer SIngh VICKY KAUSHAL Fathers Day 2026
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