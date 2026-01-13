फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ का टीजर रिलीज कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इस टीजर में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल भी नजर आईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं उनके एक ही डायलॉग को लेकर, जिसमें वो अब्यूजिव वर्ड बोलती दिखती हैं.

टीजर सामने आते ही ये डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फरीदा जलाल ने बताया कि फिल्म को लेकर विशाल भारद्वाज से उनकी पहली बातचीत में ही उन्होंने साफ कह दिया था कि वह 'गंदी गालियां' नहीं बोलेंगी. बावजूद इसके, टीजर में उनका यह सीन दर्शकों के लिए चौंकाने वाला और यादगार बन गया.

विशाल के साथ काम करना एक सपने की तरह था

ज़ूम से बातचीत में फरीदा जलाल ने बताया कि विशाल भारद्वाज हमेशा से उनके पसंदीदा निर्देशकों में शामिल रहे हैं. ‘ओ रोमियो’ के जरिए उन्होंने एक और इच्छा पूरी की, क्योंकि इससे पहले वह संजय लीला भंसाली के साथ ‘हीरामंडी’ में काम कर चुकी हैं. फरीदा ने याद किया कि जब विशाल उनके घर आए, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनके लिए उनके साथ काम करना एक और सपने की तरह था. इसके बाद विशाल ने उनसे मजाक में पूछा, 'आप गालियां देंगी ना?'





फमां-बहन जैसी गालियां नहीं बोलूंगी- फरीदा

फरीदा जलाल ने विशाल के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करते हुए कहा 'सोच भी सकते हैं? मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहना चाहिए. मैं इतनी शॉक्ड थी कि वह वहां थे और मैं उनके साथ काम करने वाली थी. मैंने कहा, ‘नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे तो मैं बोलने वाली नहीं थी.’ फिर मैंने साफ कहा कि मैं ‘गंदी-गंदी गालियां’ नहीं दूंगी. अगर छोटी-मोटी, मामूली गालियां हों तो दे सकती हूं. मेरे हिसाब से यह ज्यादा गंदी या आपत्तिजनक नहीं थी. ‘मां-बहन जैसी गालियां’ तो मैं नहीं बोलूंगी. इस पर वह हंस पड़े और बात को समझ गए.'

फरीदा ने आगे कहा, 'मैंने फिल्म में सिर्फ एक बार कहा है और फिर देखिए कितना हंगामा हो गया. इंटरनेट पर कमेंट्स देखिए लोग कह रहे हैं, ‘फरीदा जलाल ने यह कहा, हमारी प्यारी दादी मां ने यह कहा.’ उन्होंने मुझे बचपन से देखा है और मैं ऐसे डायलॉग्स से दूर रही, लेकिन कोई बात नहीं.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

विषाल भारद्वाज निर्देशित ओ रोमियो इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. शाहिद कपूर और फरीदा जलाल के अलावा फिल्म में तृप्ती डिमरी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी और अविनाश तिवारी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.