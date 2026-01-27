फराह खान ने की इस एक्ट्रेस की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ, बोली-'इसे छोड़कर शायद ही कोई…'
Farah Khan: फराह के नए वीडियो ने खूब ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की नेचुरल ब्यूटी को लेकर बेबाक राय रखी. अपने व्लॉग में फराह खान ने सिर्फ इस एक्ट्रेस को नेचुरल ब्यूटीफुल बताया.
बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब वीडियोज को लेकर खूब चर्चा में हैं. फिल्मों से दूर होकर फराह ने बतौर यूट्यूबर ऐसा कमबैक किया है कि ऑडियंस उन्हें पहले से ज्यादा एंजॉय कर रही है. अपने कुकिंग व्लॉग्स में फराह अलग-अलग सेलेब्रिटीज के साथ मस्ती करती नजर आती हैं, वहीं उनके कुक दिलीप के साथ होने वाली नोकझोंक वीडियो में खास तड़का लगाती है. फराह और दिलीप की यह मजेदार केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है. वहीं अब वो अपने नए व्लॉग को लेकर चर्चा में है. जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की नेचुरल ब्यूटी को लेकर बेबाक राय रखी.
दरअसल, हाल ही में फराह के एक नए वीडियो ने खूब ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की नेचुरल ब्यूटी को लेकर बेबाक राय रख दी. वीडियो के दौरान फराह एक स्किन केयर ब्रांड को प्रमोट कर रही थीं, तभी कुक दिलीप ने उनसे उनकी खूबसूरती का राज पूछ लिया. इस पर फराह ने हंसते हुए कहा कि उनके चेहरे का ग्लो पूरी तरह नेचुरल है और फिर ब्रांड का जिक्र करते हुए अपनी स्किन का सीक्रेट बताया.
फराह ने इस एक्ट्रेस को बताया नेचुरल ब्यूटी
लेकिन इसी बातचीत में फराह ने इंडस्ट्री में नेचुरल ब्यूटी पर सवाल खड़े करते हुए सिर्फ एक एक्ट्रेस की तारीफ कर दी. फराह ने कहा, 'मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय को छोड़ दें तो शायद ही बॉलीवुड में कोई पूरी तरह नेचुरली खूबसूरत हो.' फराह का यह बेबाक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपने इसी साफ-सपाट और बिंदास अंदाज की वजह से फराह फैंस के बीच अलग पहचान रखती हैं.
फैंस को खूब पसंद आते हैं व्लॉग
बता दें, फराह खान करीब डेढ़ साल से लगातार यूट्यूब व्लॉगिंग कर रही हैं. इस दौरान कई बड़े स्टार्स ने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोले हैं. फराह शिल्पा शेट्टी, अर्पिता खान, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन समेत कई सेलेब्रिटीज के घर जाकर वीडियो शूट कर चुकी हैं. फराह का यह अनोखा कुकिंग-व्लॉग कॉन्सेप्ट दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और उनके ज्यादातर वीडियोज मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में फराह खुद यह कबूल कर चुकी हैं कि उन्होंने यूट्यूब से उतनी कमाई कर ली है, जितनी फिल्मों को डायरेक्ट करके भी नहीं कर पाईं. वहीं, आने वाले समय में फराह खान ‘द 50’ नाम के रियलिटी शो को होस्ट करती भी नजर आएंगी.
