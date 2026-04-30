76 की उम्र में नाना पाटेकर का फिटनेस देख हैरान हुए फैंस, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो 76 की उम्र में भी आसानी से वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने फैंस को चौंका दिया है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी ऊर्जा और फिटनेस कई लोगों को इंस्पायर कर रही है.

ट्राइसेप डिप्स करते नाना पाटेकर

हाल ही में फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर अतुल कस्बेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें नाना पाटेकर ट्राइसेप डिप्स करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वो टैन रंग की शॉर्ट्स, सफेद बनियान और गले में गमछा डाले नजर आते हैं. वो बिना किसी परेशानी के आराम से डिप्स करते हैं और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है.

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साथ ही अतुल ने कैप्शन में लिखा, 'अहो नाना साहेब...!!! आपने तो मेरे फिटनेस गोल्स ही बदल दिए! ये हैं नाना पाटेकर जी. इनकी उम्र 76 साल है और ये आराम से बार्स पर ट्राइसेप डिप्स कर रहे हैं. इन्होंने पूरे 15 डिप्स किए (मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से शुरू की थी) कुछ दिन मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं. लेकिन... फिर वापस नाना साहेब पर आते हैं - क्या गजब के लेजेंड हैं!'

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नाना पाटेकर की फिल्में

बता दें कि नाना पाटेकर लंबे समय से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं. आखिरी बार वो हाउसफुल 5 में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख भी थे. इसके अलावा वो फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया. उन्होंने अनिल कपूर और राधिका मदान की फिल्म 'सूबेदार' में कैमियो भी किया है. साथ ही वो 'संकल्प' नाम की वेब सीरीज में भी नजर आए हैं. आने वाले समय में उनके नए प्रोजेक्ट्स का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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