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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वर्कआउट से ज़्यादा खान-पान जरूरी...' कैंसर से जंग जीतने वाले राकेश रोशन 76 की उम्र में कैसे हैं इतने फिट?

'वर्कआउट से ज़्यादा खान-पान जरूरी...' कैंसर से जंग जीतने वाले राकेश रोशन 76 की उम्र में कैसे हैं इतने फिट?

Rakesh Roshan Fitness Secret: राकेश रोशन ने अपने फिटनेस सीक्रेट का खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि आखिर 76 की उम्र में राकेश रोशन खुद को किन तरीकों से फिट और मेंटेन रख पाते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और सुपरस्टार ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन अपने फैंस का ध्यान अपनी फिटनेस के जरिए भी खींचते रहते हैं. 75 साल की उम्र पार कर चुके राकेश रोशन बेहद फिट और एक्टिव नजर आते हैं. फिटनेस के मामले में वो इस उम्र में भी काफी जागरूक है. अब उन्होंने अपनी फिटनेस के सीक्रेट से पर्दा उठाया है. आइए जानते हैं कि आखिर उनकी फिटनेस का राज क्या है?

क्या है राकेश रोशन की फिटनेस का राज?

राकेश रोशन ने हाल ही में अपनी बेटी सुनैना रोशन के साथ एक बातचीत में अपनी फिटनेस को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में वो एक्सरसाइज़ और न्यूट्रिशन को लेकर और ज़्यादा सजग हो गए हैं. उन्होंने माना कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर को फिट बनाए रखना और सेहत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है.

 
 
 
 
 
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उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि फिटनेस को आप सिर्फ एक्सरसाज से नहीं बल्कि सही खान-पान से पा सकते हैं. उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज सिर्फ 10 परसेंट फिट रखने का काम करती है, जबकि ये 90 फीसदी तक न्यूट्रिशन (पोषण) पर डिपेंड है. उन्होंने कहा, 'फिटनेस में एक्सरसाइज की भूमिका सिर्फ 10 फीसदी तक है, जबकि ये काम 90 फीसदी तक खाने का है.' उन्होंने आगे खुलासा किया कि पिछले तीन साल से वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो बेहतर नींद लेते हैं और सुबह उठने पर ऊर्जा और ताजगी महसूस करते हैं.

वर्कआउट से ज़्यादा खान-पान जरूरी...' कैंसर से जंग जीतने वाले राकेश रोशन 76 की उम्र में कैसे हैं इतने फिट?

सुनैना ने की पिता की फिटनेस की तारीफ

सुनैना रोशन ने भी अपने पिता की फिटनेस और फिटनेस के प्रति उनके जबरस्त कमिटमेंट की तारीफ की' सुनैना कहती हैं कि उनके पिता न सिर्फ जिम के अंदर  बल्कि जिम के बाहर भी अनुशासित रूटीन को फॉलो करते हैं' वहीं आगे राकेश रोशन ने बताया कि कई बार उन्हें आलस भी आता है, लेकिन वो जिम जरूर जाते हैं' उनसे जितना वर्क आउट होता है वो उतना करते हैं.

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2019 में राकेश रोशन को हुआ था गले का कैंसर

76 साल के राकेश रोशन गले के कैंसर से जंग लड़ चुके हैं. साल 2019 में उन्हें गले का कैंसर हो गया था. हालांकि इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे. इसके बाद से उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया और फिटनेस के प्रति एक अलग जूनून और प्यार दिखाया.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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