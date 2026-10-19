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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडExclusive: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी FIR की कॉपी, जानिए हमले के वक्त क्या हुआ था

Exclusive: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी FIR की कॉपी, जानिए हमले के वक्त क्या हुआ था

FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ अपनी BMW कार से फुटबॉल खेलने गए थे. वहां से लौटते समय उनकी कार पर दो अज्ञात हमलावरों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 19 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में FIR की कॉपी एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी है. FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ अपनी BMW कार से फुटबॉल खेलने गए थे. वहां से लौटते समय उनकी कार पर दो अज्ञात हमलावरों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की.

हमले में टाइगर श्रॉफ के केयरटेकर और ड्राइवर फिरदोस इब्राहिम बलोच घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है.

फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे टाइगर श्रॉफ

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता फिरदोस इब्राहिम बलोच (47) पिछले 28 वर्षों से टाइगर श्रॉफ के केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर वह उनकी गाड़ी भी चलाते हैं.


Exclusive: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी FIR की कॉपी, जानिए हमले के वक्त क्या हुआ था

18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ और फिरदोस सांताक्रूज पश्चिम स्थित एम.एम. मैट्रिक्स जिम से BMW कार (MH-02-GE-0264) में सवार होकर विले पार्ले पश्चिम स्थित जमुनाबाई नर्सरी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने गए थे.

फुटबॉल खेलने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, तब स्कूल के ग्राउंड के गेट से बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ते समय उनकी कार को निशाना बनाया गया.

दो हमलावरों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, करीब 20 से 25 साल की उम्र के दो अज्ञात हमलावरों ने पिस्तौल से टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं. हमलावरों ने कार के सामने और बाईं ओर से फायरिंग की.

अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे. आरोप है कि हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ और कार में मौजूद फिरदोस को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं.

फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. FIR में उनके भागने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन का भी जिक्र है. पुलिस इस मामले में हमलावरों के साथ-साथ उनके सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

फिरदोस के हाथ में लगी गोली, उंगली में फ्रैक्चर

हमले में फिरदोस इब्राहिम बलोच के बाएं हाथ की कलाई के पास गोली लगी, जिससे उनका हाथ जख्मी हो गया. इसके अलावा उनके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर होने की जानकारी FIR में दर्ज है.

घटना के बाद टाइगर श्रॉफ ने खुद कार की ड्राइविंग सीट संभाली और घायल फिरदोस को लेकर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सांताक्रूज पश्चिम स्थित नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को भी छाती और दाहिने हाथ पर चोटें आईं (उन्हें गोली नहीं लगी है). वहीं, रास्ते पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी छाती में गोली लगी. घायल व्यक्ति का कूपर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

FIR में हमलावरों का हुलिया दर्ज

शिकायत में दोनों कथित हमलावरों के कपड़ों और शारीरिक बनावट का विवरण दर्ज किया गया है.

  • पहला आरोपी: उम्र करीब 20 से 25 साल, दुबला-पतला शरीर, लंबाई करीब साढ़े पांच से छह फीट. सफेद रंग की फुल स्लीव शर्ट, काली पैंट और सफेद जूते पहने हुए था.
  • दूसरा आरोपी: उम्र करीब 20 से 25 साल, दुबला-पतला शरीर और लंबाई करीब साढ़े पांच से छह फीट. सिर पर सफेद लोगो वाली काली कैप, हल्के नीले रंग की फुल स्लीव शर्ट, काली पैंट और सफेद जूते पहने हुए था.
  • तीसरा संदिग्ध: FIR में एक अन्य व्यक्ति के कपड़ों का भी विवरण दिया गया है. उसने चॉकलेट रंग की गोल गले वाली फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, जिसके सीने की तरफ सफेद पट्टी थी. उसने खाकी रंग की पैंट और काले-सफेद जूते पहने हुए थे. शिकायत के मुताबिक, यह व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था और हमलावरों की मदद कर रहा था.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
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