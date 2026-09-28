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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडExclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

Exclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. रणबीर ने अपने इस खास दिन पर पैप्स संग केक कट किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज, 28 सितंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है. फैमिली मेंबर्स से लेकर फैंस तक उन्हें ढेरों बधाइयां देते नजर आ रहे हैं. रणबीर ने अपने इस खास दिन पर फैंस को एक खास सप्राइज भी दिया.

रणबीर कपूर अपने बर्थडे के मौके पर घर की बालकनी से फैंस और पैप्स को ग्रीट करते नजर आएं. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं.

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रणबीर कपूर ने कट किया केक
 वायरल वीडियो में रणबीर कपूर पैपराज संग केक कट करते हुए दिखाई दिए.

Exclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

Exclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

डैशिंग लुक में दिखें रणबीर
इस दौरान रणबीर कैजुअल लुक में दिखें. उन्होंने गॉग्लस भी लगाए, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे.

Exclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

रणबीर कपूर ने केक के साथ पोज भी दिए. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

Exclusive: रणबीर कपूर ने पैप्स संग काटा बर्थडे केक, हाथ जोड़ते हुए वीडिया वायरल

 
 
 
 
 
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रणबीर कूपर की अपकमिंग फिल्म
बता दें, रणबीर कूपर इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'रामायण' और 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' में वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी माता के रूप में नजर आएंगी. वहीं फिल्म में यश, रवि दुबे और सनी देओल जैसे कई बड़े कलाकार नजर आने वाले  हैं.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?
फिल्म को दो पार्ट्स में बनाया गया है. पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा.  वहीं दूसरा पार्ट 2027 में आएगा. 

21 जनवरी को रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'
वहीं 'लव एंड वॉर' की बात करें तो इसमें  उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 21 जनवरी 2027 में रिलीज होगी. हाल ही में तीनों एक्टर्स के फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिए गए हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor
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