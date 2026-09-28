बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज, 28 सितंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है. फैमिली मेंबर्स से लेकर फैंस तक उन्हें ढेरों बधाइयां देते नजर आ रहे हैं. रणबीर ने अपने इस खास दिन पर फैंस को एक खास सप्राइज भी दिया.

रणबीर कपूर अपने बर्थडे के मौके पर घर की बालकनी से फैंस और पैप्स को ग्रीट करते नजर आएं. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं.

रणबीर कपूर ने कट किया केक

वायरल वीडियो में रणबीर कपूर पैपराज संग केक कट करते हुए दिखाई दिए.

डैशिंग लुक में दिखें रणबीर

इस दौरान रणबीर कैजुअल लुक में दिखें. उन्होंने गॉग्लस भी लगाए, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे.

रणबीर कपूर ने केक के साथ पोज भी दिए. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

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रणबीर कूपर की अपकमिंग फिल्म

बता दें, रणबीर कूपर इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'रामायण' और 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' में वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी माता के रूप में नजर आएंगी. वहीं फिल्म में यश, रवि दुबे और सनी देओल जैसे कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

फिल्म को दो पार्ट्स में बनाया गया है. पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा. वहीं दूसरा पार्ट 2027 में आएगा.

21 जनवरी को रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'

वहीं 'लव एंड वॉर' की बात करें तो इसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 21 जनवरी 2027 में रिलीज होगी. हाल ही में तीनों एक्टर्स के फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिए गए हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.