एक्स हसबैंड भरत तख्तानी और दोस्तों संग लंच पर दिखीं ईशा देओल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Esha Deol Viral Photo: ईशा देओल हाल ही में अपने एक्स-हसबैंड भरत तख्तानी और दोस्तों के साथ लंच आउटिंग पर नजर आईं. सेपरेशन के बाद भी ईशा और भरत अच्छे दोस्त हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल एक बार फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में रविवार को उन्हें अपने करीबी दोस्तों के साथ कैजुअल लंच पर देखा गया, जहां उनके साथ एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी मौजूद थे. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
साथ दिखे ईशा और भरत
हाल ही में एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर किया, जहां वो और उनके दोस्त अपने पति के साथ इस लंच को एंजॉय करते नजर आए. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मस्ती भरी दोपहर और शानदार गॉसिप... धन्यवाद ईशा'. हालांकि, लंच में रकुल प्रीत सिंह, जायद खान और मल्ज खान शामिल नहीं हो पाए थे इसीलिए स्मृति ने उन्हें याद किया. इसी बीच इस तस्वीर में ईशा और भरत की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींच लिया. लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब दोनों को साथ देखा गया हो. पहले भी वो कई बार परिवार के साथ दिख चुके हैं.
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ईशा और भरत का रिश्ता
बता दें कि ईशा देओल और भारत तख्तानी की शादी 2012 में हुई थीं. शादी के करीब पांच साल बाद 2017 में उनकी बड़ी बेटी राध्या का जन्म हुआ था. वहीं 2019 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मिराया का स्वागत किया. हालांकि शादी के 12 साल बाद 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. इसके बावजूद दोनों के बीच अच्छा दोस्ती हैं और अपनी बेटियों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं.
को-पैरेंटिंग को लेकर ईशा का बयान
इसके अलावा हाल ही में द क्विंट के साथ बातचीत में ईशा ने को-पैरेंटिंग को लेकर कहा था कि पति-पत्नी के बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इसका असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए. रिश्ता भले ही टूट जाए, लेकिन बच्चों के लिए माता-पिता को हमेशा खड़ा रहना पड़ता हैं. ये मुश्किल है, पर कोशिश करते रहना चाहिए.'
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