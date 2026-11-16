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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड24 साल में पहली बार...अपनी फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा देओल

24 साल में पहली बार...अपनी फिल्म 'प्रताप' के पोस्टर पर पिता धर्मेंद्र का नाम देख इमोशनल हुईं ईशा देओल

ईशा देओल की फिल्म 'प्रताप' थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. इससे ठीक पहले एक्ट्रेस के लिए एक इमोशनल पल आया. फिल्म के पोस्टर पर वो अपने साथ पिता धर्मेंद्र का नाम देखकर इमोशनल हो गईं

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Nov 2026 09:31 PM (IST)
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धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल जल्द ही फिल्म 'प्रताप' में नजर आने वाली हैं. इसकी रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. रिलीज से ठीक कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस के सामने एक भावुक पल आया. दरअसल उनकी फिल्म प्रताप के पोस्टर पर पहली बार उनके नाम के साथ उनके दिवंगत पिता धर्मेंद्र का नाम भी जोड़ा गया. ये पल उनके लिए इमोशल रहा. इसे लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

'प्रताप' के पोस्टर पर ईशा के नाम के साथ धर्मेंद्र का नाम

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बता दें कि ईशा देओल 24 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं, हालांकि पहली बार उनकी फिल्म के पोस्टर पर उनके नाम के साथ उनके पिता धर्मेंद्र का नाम नजर आया है. एक्ट्रेस ने सोमवार शाम को प्रताप के कुछ पोस्टर्स शेयर किए, जिनमें उनका नाम ईशा देओल नहीं, बल्कि 'ईशा धर्मेंद्र देओल' लिखा हुआ है.

ईशा ने कैप्शन में लिखा, 'ये मेरी पहली फिल्म है जो ईशा धर्मेंद्र देओल के रूप में है. पोस्टर में मेरे नाम के साइड में पापा का नाम देखना मेरे लिए निजी, दिल छू लेने वाला और इमोशनल पल रहा. मैं यहां पापा के आशीर्वाद से हूं.'

 
 
 
 
 
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मुझे फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल हो गए हैं

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मुझे फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल हो चुके हैं और ये सफर जारी है. आज भी मुझे सिनेमा हॉल के बाहर लगे बिलबोर्ड्स को देखकर उतनी ही खुशी होती है जितनी शुरुआत में होती थी. मैं अपने सभी फैंस की आभारी हूं. आप सभी का धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को लगातार इतना सारा प्यार देने के लिए.'

कब रिलीज होगी 'प्रताप'?

ईशा देओल ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2002 की फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से किया था. उनकी अपकमिंग फिल्म प्रताप की बात करें तो इसमें वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रताप राणे की पत्नी के रोल में नजर आएंगी. प्रताप राणे के रोल में अमित साध दिखाई देंगे. फिल्म का हिस्सा तिग्मांशु धूलिया, सीमा बिस्वास और मिलिंद गुणाजी भी हैं. प्रताप थिएटर्स में 20 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. इस एक्शन ड्रामा की कहानी सचिन सराफ ने लिखी है और वो ही इसके डायरेक्टर भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Esha Deol
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