Entertainment News Live Updates: अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर आज 11 बजे बिग अनाउंसमेंट, 'धुरंधर 2' ने 20 दिनों में बॉक्स ऑफिस हिला दिया

Entertainment News Live Updates: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1600 करोड़ से ज्यादा कमाई करके तहलका मचा दिया है. देश ही नहीं विदेशों में भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने कहां कितनी कमाई की, किसका रिकॉर्ड टूटा. ये सारी जानकारी आपको मिलेगी यहां.

साथ ही, अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर आज 11 बजे उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट है. एटली के साथ उनकी फिल्म का टाइटल पोस्ट रिलीज किया जाएगा. हाई-ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर मानी जा रही इस फिल्म में अल्लू अर्जुन एक ऐसे इंटेंस अवतार में नज़र आएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया.

आज शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने 'जब तलक' का फर्स्ट लुक आने वाला है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज क्या हलचल है, कौन सा सेलिब्रिटी कहां शूटिंग कर रहा है, हर फिल्म और सेलेब्स से जुड़े अपडेट्स आपको मिलेंगे यहां.