साउथ की मशहूर एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन साइबर बुलिंग का शिकार हुई हैं. वहीं सुनिता आहूजा ने गोविंदा और उनके भांजे के बीच विवाद को लेकर भी अपना बयान दिया है. शोबिज इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें आज हम आपको देने वाले हैं. पढ़ें ये पूरी स्टोरी

साइबर बुलिंग का शिकार हुईं अनुपमा परमेश्वरन

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वन को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस ने इसको लेकर केरल के साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है.

एक्ट्रेस का कहना है कि तमिलनाडु की एक 20 साल की युवती उनके और उनके परिवार को लेकर कई विवादित पोस्ट्स शेयर कर रही थी इतना ही नहीं उस युवती ने कई फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाए थे जहां वो अनुपमा परमेश्वरन के खिलाफ भड़काऊ कॉमेंट्स फैला रही थी.

दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए अनुपमा ने उस युवती का नाम रिवील नहीं करने का फैसला किया है.

'हक' के बॉक्स ऑफिस पर ग्रोथ पर यामी गौतम ने जताई खुशी

यामी गौतम अपनी फिल्म हक को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. भले फिल्म की शुरुआत धीमी रही लेकिन दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखा गया. 7 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हुई और शनिवार को इसके कलेक्शन में 100% का ग्रोथ दर्ज किया गया.

इसको लेकर यामी गौतम ने अपने एक्स हैंडल पर फीलिंग्स शेयर की है. उन्होंने कहा बिना किसी दिखावे या छल के, 'हक' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. ऑडियंस ने इमरान हाशमी और यामी गौतम की इस फिल्म को खूब सराहा है और इसके कलेक्शन में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है.



'मस्ती 4' में रशियन भोजपुरी डॉन बनकर छाएंगे तुषार कपूर

तुषार कपूर अब बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आएंगे. उन्हें मस्ती 4, वेलकम टू द जंगल और जनादेश जैसी फिल्मों में देखा जाएगा. लेकिन इन फिल्मों में एक्टर का कम ही स्क्रीन टाइम देखा जाएगा.

अब इसको लेकर अभिनेता ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की है. जागरण ने अपने रिपोर्ट में बताया कि तुषार कपूर ने कहा अब उनमें पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास है और वो अपने नए रोल्स को लेकर काफी खुश हैं.

इसके साथ ही उन्होंने अपने अलग-अलग किरदारों को लेकर भी बात की है. अपने कम स्क्रीन टाइम को लेकर भी तुषार कपूर ने कई बातें शेयर की उनका मानना है कि कम स्क्रीन स्पेस में भी एक्टर अपने आप को फैंस के सामने बखूबी पेश कर सकता है.



तलाक के बाद डिप्रेशन से जूझ रहे थे ड्वेन जॉनसन

हाल ही में ड्वेन जॉनसन को हॉलीवुड रिपोर्ट्स अवार्ड्स चैटर पॉडकास्ट में देखा गया. यहां उन्होंने तलाक के बाद डिप्रेशन से को-पेरेंटिंग समेत कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने बताया कि डाइवोर्स के बाद का दौर उनके लिए काफी मुश्किल रहा और डिप्रेशन का सामना करना भी उनके लिए बड़े जंग की तरह ही था.

तलाक ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर डाला और उसके बाद उन्होंने फैमिली फ्रेंडली टाइप रोल करना ही ज्यादा पसंद किया. तलाक के बावजूद एक्टर अपनी एक्स वाइफ गार्सिया के साथ अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं एक्स वाइफ के साथ बतौर बिजनेस पार्टनर भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं.



तलाक की खबरों के बीच साथ नजर आएं एकन-टोमेका

रैपर सिंगर एकन अपनी पत्नी टोमेका थियम संग दिल्ली पहुंच चुके हैं. दिल्ली के एयरपोर्ट पर इस सेलिब्रिटी कपल को साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों और विडियोज को बहुत पसंद किया जा रहा है और फैंस अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर प्यार बरसा रहे हैं.

बीते दिनों कपल की तलाक खबरों ने फैंस को बड़ा झटका दिया था. सिंगर-रैपर की कॉन्सर्ट की बात करें तो एकन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हैं.

गोविंदा-कृष्णा की लड़ाई पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी

मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच 7 साल की लंबी लड़ाई चली. दोनों परिवार के बीच हुए इस विवाद से सभी वाकिफ हैं. अब पिंकविला संग खास बातचीत में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस विवाद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

उन्होंने बताया कि 7 साल की ये लंबी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बच्चों से गिले शिकवे क्यों रखना है. सुनीता आहूजा ने बताया अब दोनों परिवारों के बीच शांति है और वो चाहती हैं सभी खुशी से रहें.