एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें आज आपको एक ही जगह मिलेगी. नई फिल्मों के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट से लेकर नए कैमियो तक की जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े बड़े अपडेट्स जानने के लिए पढ़ें पूरी स्टोरी.

1. रितेश देशमुख की फिल्म में कैमियो करेंगे भाईजान

रितेश देशमुख इन दिनों अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर बीजी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इंडस्ट्री के भाईजान भी रितेश देशमुख के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो रोल देखने को मिलेगा. इस फिल्म में उनका रोल जीवा महाला का होने वाला है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान के करीबी सैनिक सैयद बांदा से बचाया था. बता दें, फिल्म की शूटिंग 7 नवंबर से शुरू होगी और इसमें संजय दत्त को विलेन की भूमिका में दिखाया जाएगा.





2. खुशी कपूर ने शुरू की 'मॉम 2' की शूटिंग

दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर अब उनकी विरासत आगे बढ़ा रही हैं. लीजेंडरी एक्ट्रेस की हिट फिल्म 'मॉम' के सीक्वल में अब उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर नजर आने वाली हैं. अदाकारा ने इस हिट फिल्म के सिक्वल की शूटिंग भी शुरू कर दी है. बॉलीवुड हंगामा के खबरों के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग दिवाली के बाद से ही शुरू हो गई थी. लेकिन खुशी कपूर के जन्मदिन के मौके पर सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

खुशी कपूर के साथ इस फिल्म में पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी नजर आने वाली हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी मां की तरह खुशी कपूर भी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब होती हैं या नहीं.





3. 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट पोस्टपोन

'गुस्ताख इश्क' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट अब आगे बढ़ गई है. मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा 'गुस्ताख इश्क' के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने वाले हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अब 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को नहीं बल्कि 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' से होगा.

4. यूके में दूसरी फिल्म की शूटिंग करेंगे अहान पांडे

अहान पांडे ने अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' से दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. पहली ही फिल्म से 500 करोड़ कमाने के बाद अब एक्टर अपनी दूसरी बड़ी फिल्म की तैयारी में लग गए हैं. अहान पांडे अब अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में शरवरी वाघ के साथ इश्क फरमाएंगे और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने यानी दिसंबर से यूके में शुरू होने वाली है.

मिड डे के रिपोर्ट की मुताबिक 'सैयारा' स्टार अपनी रोमांटिक एक्शन फिल्म की शूटिंग के लिए यूके रवाना होंगे और इसकी शूटिंग लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर समेत कई बड़े शहरों में होने वाली है. बता दें, 80–90 प्रतिशत इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में ही की जाएगी.





5. शनाया कपूर की 'तू या मैं' कब रिलीज होगी?

'आंखों की गुस्ताखियां' के बाद अब शनाया कपूर 'तू या मैं' में नजर आएंगी. आदर्श गौरव इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आएंगे. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रैप अप पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में देखा गया कि फिल्म की टीम ने क्रोकोडाइल थीम के केक के साथ शूटिंग पूरा किया. बता दें कि इस फिल्म में दर्शकों को रोमांस के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. 'तू या मैं' अगले साल वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' से टकराएगी.

6. 'बच्चों की कॉलेज फीस के लिए शुरू किया यूट्यूब चैनल... '

पॉपुलर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने फिल्मी करियर में खूब नाम कमाया है. लेकिन अब उन्हें अपने यूट्यूब चैनल में कुक दिलीप के साथ ब्लॉग बनाते देखा जाता है. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दिया और तभी उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में अपनी एंट्री की. इसके साथ ही फराह ने बताया कि अपने तीन बच्चों की कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया और कहा- 'मैं फिल्में नहीं बना रही थी तभी मैंने सोचा यूट्यूब ट्राय करते हैं. मेरे तीन बच्चे हैं जो अगले साल यूनिवर्सिटी जाएंगे और इसकी फीस काफी महंगी है. इसलिए चेंज के लिए ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया.'

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फराह खान ने अपनी ख्वाइश का जिक्र किया. कोरियोग्राफर से यूट्यूबर बनीं फराह खान ने बताया कि वो 80 साल की उम्र तक काम करना चाहती हैं. बता दें 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के अपकमिंग शो में फराह खान अनन्या पांडे के साथ ह्यूमर का तड़का लगाने वाली हैं. अब तक काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा और चंकी पांडे जैसे बड़े सितारे शिरकत कर चुके हैं और अब फैंस को फराह खान के साथ अनन्या पांडे का इंतजार है.