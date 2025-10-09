यूट्यूबर एल्विश यादव अक्सर खबरों में रहते हैं. हाल ही में वो प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए गए. सोशल मीडिया पर एल्विश और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात का वीडियो वायरल है. एल्विश यादव प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. वहां एल्विश ने कहा कि उन्हें प्रेमानंद जी महाराज की सेहत की चिंता है.

अपनी सेहत को लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज

तो इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, 'सब की कृपा है. अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा. दोनों किडनी फेल हैं. पर हां भगवना ने ऐसा किया है कि अभी आप से मिल सकते हैं. दोनों किडनी फेल हैं. ठीक क्या होना है. अब तो जाना है, आज नहीं तो कल. अब ठीक होने को कुछ नहीं बचा.' ये सुनकर वहां मौजूद लोग इमोशनल हो गए.

इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव से सवाल किया कि क्या वो नामजप करते हैं. इस पर एल्विश ने कहा नहीं. तो प्रेमानंद महाराज ने कहा- करना चाहिए. थोड़ा-थोड़ा करो. लेकिन करो.

एल्विश यादव ने किया ये वादा

प्रेमानंद महाराज ने कहा, 'पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं. लेकिन वर्तमान में पावर कहां हैं. वर्तमान में नाम का पावर है. भगवान का पावर कहां हैं. पावर है भगवान का नाम. राधा नाम. कई ऐसे नौजवान हैं जिनका लाखों-करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं. अगर वो शराब की बोतल हाथ में लेकर पीएंगे और दिखाएंगे, तो लाखों पिएंगे. अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे. तो हमको तो बोलना ही चाहिए. भगवान का नाम जपो क्या चला जाएगा. काउंटर रिंग पहनो. 10 हजार बार राधा नाम जपो. करोगो?'

इस पर एल्विश यादव ने कहा- हां, करूंगा. सोशल मीडिया पर एल्विश यादव और प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो छाया हुआ है.

बता दें कि एल्विश यादव सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वो बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आए थे और विनर भी बने थे. एल्विश यादव की तगड़ी फैन फॉलोइंग है.