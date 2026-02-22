'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल

सोशल मीडिया पर जो डाला जाए वो रातों- रात वायरल हो जाता है. लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कुछ तड़कता- भड़कता और मजेदार, जैसे किसी बॉलीवुड आइटम नंबर पर बूढ़ी दादी का डांस. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक दादी 'यमला पगला दीवाना' फिल्म के एक गाने पर जोरदार डांस कर रही हैं.

दादी का डांस वीडियो वायरल

ये वीडियो किसी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में एक शादी के फंक्शन में सभी लोग डांस कर रहे हैं. लेकिन लाइम लाइट तो ले गई हैं ऑरेंज साड़ी वाली दादी जी. इस वीडियो में 'यमला पगला दीवाना' फिल्म का गाना 'टिंकू जिया' चल रहा है. जिस पर एक बूढ़ा दादी कूद कूदकर बेहतरीन डांस कर रही हैं. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by ᏒᎧᏂᎥᏖ ᏕᎥᏁᎶᏂ (@__rohitbabu80)

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों के मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'दादी ऑन फायर'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बीमारी का बहाना बनाकर पोते की शादी करवा दी'. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है, 'जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है'. इसी तरह से लोगों ने कई मजेदार तो कई पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हैं.





'टिंकू जिया' है पॉपुलर सॉन्ग

बता दें कि 'टिंकू जिया' गाना साल 2010 में आई फिल्म 'यमला पगला दीवाना' का है. इस फिल्म में धर्मेंद्र, बॉबी देओल और धर्मेंद्र साथ में नजर आए थे. इस गाने को जावेद अली और ममता शर्मा ने गाया था. ये एक आइटम सॉन्ग है जो हर शादी- पार्टी या फंक्शन में अब तक भी खूब चलता है. इस गाने में धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ माधुरी भट्टाचार्या नजर आई थीं, जिनको उस समय में खूब पसंद किया गया था.