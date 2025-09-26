फिल्म और टीवी सीरियल्स की चर्चित प्रोड्यूसर एकता कपूर ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंची. यहां उन्होंने जुमे की नमाज के वक्त दरगाह पर चादर चढ़ाई और 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही अपनी नई फिल्म वृषभ की कामयाबी के लिए दुआएं की. एकता कपूर अपनी सभी फिल्मों और टीवी सीरियल्स के रिलीज होने से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पर आती हैं और यहां चादर चढ़ा कर उसकी कामयाबी के लिए मन्नत मांगती हैं. वह फिल्म के प्रिंट की एक कॉपी भी दरगाह को अर्पित करती हैं।.

‘वृषभ’ की कामयाबी के लिए मांगी दुआ

दरगाह के खादिम सैय्यद इमरान चिश्ती ने उन्हें ज़ियारत कराई और सैय्यद गुलफ़ाम चिश्ती ने उन्हें दरबार का तबर्रुक यानी प्रसाद भेंट किया. हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में एकता कपूर करीब 15 मिनट तक रहीं. यहां उन्होंने फिल्म ‘वृषभ’ की कामयाबी के साथ ही घर परिवार की खुशहाली को लेकर भी मन्नत का धागा बांधा.दरगाह पर चढ़ाए जाने वाली चादर को उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ था. एकता कपूर आज अजमेर दरगाह पर तब पहुंची हैं जब देश के कई हिस्सों में ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.





कब रिलीज होगी मोहनलाल की फिल्म ?

एकता कपूर की फिल्म ‘वृषभ’ 16 अक्टूबर को एक साथ हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में मोहनलाल, शनाया कपूर, ज़हरा एस खान, रोशन मेका व अन्य कलाकारों ने प्रमुख भूमिका निभाई है.





‘नागिन 7’ ला रही हैं एकता कपूर

बता दें कि इस फिल्म के अलावा एकता कपूर अपने पॉपुलर शो ‘नागिन’ को लेकर भी चर्चा में हैं. वो इसके 7वें सीजन के साथ वापसी कर रही हैं. हाल ही में इसका एक प्रोमो भी रिलीज हुआ था. हालांकि इसमें भी नागिन का फेस रिवील नहीं किया गया. शो जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है.

ये भी पढ़ें -

बॉलीवुड का ये स्टाइलिश ‘क्राइम मास्टर’ है पूर्व कमिश्नर का बेटा, जानें कैसे ली फिल्मों में एंट्री