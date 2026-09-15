एकता-सिद्धार्थ से कृति शेट्टी तक, इन सेलेब्स ने किए लालबागचा राजा के दर्शन, विद्युत जामवाल ने बजाया शंख
हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए बॉलीवुड सेलेब्स पहुंच रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस साल अब तक किन सेलेब्स ने बप्पा का आशीर्वाद लिया है?
सोमवार को देश-दुनिया में लोगों ने भगवान गणेश का स्वागत किया. लोगों ने घरों, दुकानों, ऑफिस और गली-गली में बप्पाको विराजित किया. बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने घरों में बप्पा लेकर आए और कई सेलेब्स गणेश उत्सव पर मुंबई के प्रिसद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने भी पहुंचे. आइए जानते हैं कि किन सेलेब्स ने लाल बागचा अरजा का आशीर्वाद लिया?
साथ पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर
बता दें कि मुंबई के परेल इलाके में स्थित लालबाग में हर साल बड़ी धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है. बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलेब्स यहां बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं. बप्पा की स्थापना होते ही एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रोड्यूसर एकता कपूर साथ में बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे.
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सोशल मीडिआ पर वायरल वीडिय में आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर ने साथ में बप्पा के दर्शन किए. दोनों बप्पा के पैर को छूटे हुए नजर आए और फिर उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया. बता दें कि दोनों की फिल्म The Vvaan 25 सितंबर को रिलीज हो रही है और इसकी सफलता की कामना लिए उन्होंने बप्पा के दरबार में हाजिर लगाई.
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कृति शेट्टी ने भी किए बप्पा के दर्शन
तेलुगु सिनेमा की उभरती हुई एक्ट्रेस कृति शेट्टी भी मुंबई में लालबगचा राजा के दर्शन के लिए पहुंची. बता दें कि 22 वर्षीय एक्ट्रेस ने अपने परिवार के साथ बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाई. सोशल मीडिया पर वायरल रहे वीडयो में कृति क्रीम कलर के सलवार सूट में नंगे पैर भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं.
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विद्युत जामवाल ने बजाया डमरू और शंख
बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन स्टार विद्युत जामवाल भी गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे और वो इस दौरान पूरी तरह भक्ति भाव के रंग में रंगे हुए नजर आए. उन्होंने लालबागचा राजा की आरती के दौरान शंख और डमरू बजाया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
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