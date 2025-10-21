Ek Deewane Ki Deewaniyat X Review: कैसी है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ‘एक दीवाने की दीवानियत’? जानें -लोगों का रिव्यू
Ek Deewane Ki Deewaniyat X Review: हर्षवर्धन राणे और सोनमा बाजवा की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को सोशल मीडिया पर लोगों से मिक्स रिव्यू मिल रहा है.
‘सैयारा’ के बाद, बॉलीवुड से एक और रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ फाइनली 21 अक्टूबर यानी आज सिनेमाघरों रिलीज हो गई है. मिलाप जावेरी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा, शाद रंधावा, सचिन खेडेकर और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं. सोनम के साथ हर्षवर्धन की यह पहली फिल्म है और उनकी केमिस्ट्री फिल्म की रिलीज से पहले से ही चर्चा में आ गई थी. वहीं चलिए जानते हैं इस फिल्म को सोशल मीडिया पर लोगों से कैसा रिव्यू मिला है?
‘एक दीवाने की दीवानियत’ लोगों को कैसी लगी?
गौरतलब है कि "एक दीवाने की दीवानियत" की थीम लव विदाउट कंडीशन है और ये अपने दिल को छू लेने वाले म्यूजिक से ध्यान खींचती है.फिल्म के गाने दर्शकों को खूब पसंद आए हैं. वहीं अब जब साल की मच अवेटेड फिल्म "एक दीवाने की दीवानियत" सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, तो इसे देखने के लिए भी सिनेमाघरों में खूब भीड़ उमड़ रही है. वहीं अब एक्स पर लोगों ने इसका रिव्यू भी देना शुरू कर दिया है.
एक ट्विटर यूज़र ने लिखा, " एक दिवाने की दीवानियत दिलचस्प, दो मज़बूत पिलर ड्रामा और म्यूजिक पर बनी एक इंटेंस लव स्टोरी. निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी ने कहानी में प्यार, दर्द और जुनून को कुशलता से पिरोया है, जिससे यह देखने लायक बन जाती है. ".
#OneWordReview...#EkDeewaneKiDeewaniyat: ENGAGING.— MT Bigg👁Boss (@Muzzammilthakur) October 20, 2025
Rating: ⭐⭐⭐⭐
An intense love story built on two strong pillars – drama and music... Director #MilapMilanZaveri skillfully weaves love, pain, and passion into the narrative, resulting in a compelling watch. #EDKDReview pic.twitter.com/jjI0Q90N7h
एक अन्य यूज़र ने ट्वीट किया, "एक दीवाने की दीवानियत असहनीय! यह सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, एक यातना है! ऐसा लगता है जैसे (TikTok और इंस्टा रील्स) पूरी फ़िल्म में हों."
#EDKDFirstReview 1.5/5⭐— Zohaib Shah 🇵🇰 (@Zohaib4Sweety) October 19, 2025
𝗨𝗻𝗯𝗲𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲
"It's not just a Movie, it's a Torture! Seems like (TikTok & Insta reels) in Full Movie version."#EkDeewaneKiDeewaniyat (#EkDeewaneKiDeewaniyatReview)#HarshvardhanRane, #SonamBajwa & #MilapZaveri... pic.twitter.com/L9q2zANEyT
एक दीवाने की दीवानियत यह एक अच्छी फिल्म है, मैंने इसे देखा है, यह एक बेहतरीन फिल्म है. आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए. इस फिल्म के गाने और कहानी दोनों ही अच्छे हैं, आप इसे देख सकते हैं. अच्छी फिल्म.
#Ekdeewanekideewaniyat This is a good movie, I have seen it, it is a great movie, you must go and watch it.— Anand singh (@AnandSi12923397) October 21, 2025
Both the songs and the story of this film are good, you can watch it.
Good movie pic.twitter.com/hUYeglID60
एक दीवाने की दीवानियत.म्यूजिक इसकी यूएसपी है. यह वाकई बेहतरीन है. पहले भाग के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद दूसरे भाग में थोड़ा सुधार हुआ है. हर्ष और सोनम दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कमज़ोर लेखन और निर्देशन के कारण वे कभी-कभी ज़्यादा कर देते हैं. कम से कम संगीत तो अच्छा था.
#EkDeewaneKiDeewaniyat— AV7 (@AvighnaBanerjee) October 21, 2025
Music is its USP
Its genuinely good
2nd half is a slight improvement after a very weak first half.
Harsh is decent and so is Sonam but they do overdo sometimes due to very weak writing and direction
Atleast the MUSIC was good.
⭐️⭐️
'एक दीवाने की दीवानियत' का हुआ है 'थामा' से क्लैश
एक दीवाने की दीवानियत को सेंसर बोर्ड ने इसे 'ए' ग्रेड दिया है. जिससे यह लगभग दो दशकों में बॉलीवुड में पहली 'केवल एडल्ट के लिए' रिलीज़ बन गई है. इस फिल्म की टक्कर आयुष्मान खुराना की 'थामा' से हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती हैं
