'एक दीवाने की दीवानियत' ने 'थामा' के साथ कदम से कदम मिलाकर कमाई जारी रखी है. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई दोनों ही फिल्मों को दर्शक देखने के लिए उमड़े. हालांकि, शुरुआती दिनों में ही हर्षवर्धन राणे की फिल्म पिछड़ गई.

इसके बावजूद कम बजट होने की वजह से ये साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म बन चुकी है और आखिरी के कुछ दिनों में 'थामा' के लगभग बराबर कमाई भी की है. फिल्म आज अपने सेकेंड संडे के लिए बिजनेस कर रही है. तो चलिए फिल्म की कमाई जान लेते हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने 10 दिनों के एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक में 55.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. इसके बाद 11वें और 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन 2.35 करोड़ और 3.15 करोड़ रहा.

13वें दिन यानी आज फिल्म ने 6:05 बजे तक 2.28 करोड़ कमाते हुए टोटल 62.93 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फिलहाल शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, किसका तोड़ेगी?

ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. 'बागी 4' ने सैक्निल्क के मुताबिक, 53.38 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

अब फिल्म का नेक्स्ट टारगेट राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' है. इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिल्म को 72.68 करोड़ के ऊपर कमाने होंगे. यानी 9 करोड़ रुपये कमाते ही हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म 'भूल चूक माफ' को पीछे कर देगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने बजट का कितने प्रतिशत निकाला

'एक दीवाने की दीवानियत' को कोईमोई के मुताबिक सिर्फ 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने 12 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 82.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसमें अगर आज का घरेलू कलेक्शन जोड़कर जोड़-घटाना करें तो फिल्म बजट का 340 प्रतिशत के करीब निकाल चुकी है.