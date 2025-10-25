'सनम तेरी कसम' फेम हर्षवर्धन राणे ने इस दिवाली पर एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की सफलता के बाद, हर्षवर्धन राणे कथित तौर पर एक गैंगस्टर ड्रामा प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए एक्टर की टीवी क्वीन और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर से बातचीत चल रह है

एकता कपूर के प्रोजेक्ट में काम करेंगे हर्षवर्धन राणे?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन राणे दुबई के चकाचौंध भरे बैकग्राउंड पर बेस्ड एक गैंगस्टर ड्रामा के लिए निर्माता एकता कपूर के साथ बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रिप्ट में ज़बरदस्त एक्शन, क्राइम ड्रामा और गंभीर किरदार हैं, और एकता को लगता है कि हर्षवर्धन राणे इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. हालांकि, वे अभी भी बातचीत कर रहे हैं और अभी भी फिल्म के बारे में बहुत कुछ तय कर रहे हैं. दर्शक राणे को इंटेंस लव स्टोरी के लिए जानते हैं, और इस तरह की फिल्म उन्हें एक बिल्कुल अलग जॉनर में पोजिशन करेगी, जिससे उन्हें एक नई इमेज मिल सकती है.

हर्षवर्धन राणे का किरदार

रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ लगभग तय हो चुका है और राणे की भूमिका कॉम्पलैक्स होगी, जिसमें एक गैंगस्टर के इमोशनल और टफ साइड को दिखाया जाएगा. ये जॉनर एकता कपूर की खासियत है. अगर यह फिल्म बनती है, तो यह राणे के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. हालांकि अभी एकता कपूर या हर्षवर्धन राणे ने इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.

एकता कपूर के अन्य प्रोजेक्ट

वहीं फिलहाल, एकता कपूर तमन्ना भाटिया को लेकर 'रागिनी एमएमएस 3' का निर्माण कर रही हैं और अनिल राही बर्वे द्वारा निर्देशित एक पौराणिक थ्रिलर सहित कई अन्य प्रोजेक्टस में भी शामिल हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं हर्षवर्धन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के महज चार दिनो में लगभग 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ अपना बजट भी वसूल कर लिया है,