हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड22 साल बाद दिवाली पर रिलीज होगी 'A' रेटेड फिल्म! जानें 'एक दीवाने की दीवानियत' का रनटाइम

22 साल बाद दिवाली पर रिलीज होगी 'A' रेटेड फिल्म! जानें 'एक दीवाने की दीवानियत' का रनटाइम

Ek Deewane Ki Deewaniyat Runtime: 'एक दीवाने की दीवानियत'को सेंसर बोर्ड ने 'A' रेटिंग के साथ पास कर दिया गया है. पिछले 22 सालों में ये दिवाली पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म है जिसे 'ए' रेटिंग मिली है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. ये रोमांटिक फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले 'एक दीवाने की दीवानियत' पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है और फिल्म का रनटाइम भी सामने आ गया है. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत'को सेंसर बोर्ड ने 'A' रेटिंग के साथ पास कर दिया गया है. इसी के साथ अब 22 सालों बाद दिवाली पर 'A' रेटेड फिल्म रिलीज होने जा रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' में तमाम बदलावों के बाद अब फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 20 मिनट और 17 मिनट लंबा हो गया है. 

'एक दीवाने की दीवानियत'पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

  • सेंसर बोर्ड ने 'एक दीवाने की दीवानियत' को 'ए' रेटिंग देते हुए मेकर्स को फिल्म में 6 बदलाव करने के लिए कहा है.
  • सीबीएफसी ने फिल्म में 2 मिनट 12 सेकंड के एक सीन को एडिट करने का निर्देश दिया है.
  • 'एक दीवाने की दीवानियत' में मंत्रालय के एक सीन से एक सेकंड का विजुअल हटाने को भी कहा है.
  • हर्षवर्धन राणे की फिल्म में कुछ डायलॉग्स भी बदले गए हैं. 'उसके साथ सोना' को हटाने का सुझाव दिया गया है.
  • सेंसर बोर्ड ने फिल्म में शब्द 'माल' की जगह 'लड़की' शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है.
  • फिल्म में दो जगहों पर 'रावण' शब्द को 'खलनायक' शब्द से रिप्लेस करने के लिए भी कहा गया है.
  • सेंसर बोर्ड 'एक दीवाने की दीवानियत' में महाकाव्य रामायण से जुड़े सभी डायलॉग्स भी हटा दिए हैं.

22 सालों में दिवाली पर रिलीज होने वाली पहली ऐसी फिल्म
'एक दीवाने की दीवानियत' पिछले 22 सालों में दिवाली पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म है जिसे 'ए' रेटिंग मिली है. आखिरी बार साल 2003 की दिवाली में 'ए' रेटेड बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी. 2003 की दिवाली पर थिएटर्स में 'पिंजर', गोविंदा की फिल्म 'राजा भैया', तनिषा मुखर्जी की हॉरर फिल्म 'शश्श्श' और विक्रम भट्ट की 'इंतेहा' रिलीज हुई थी. तब सेंसर बोर्ड ने 'शश्श्श' और 'इंतेहा' को 'A' रेटिंग से पास किया था.

'एक दीवाने की दीवानियत'के बारे में
'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक फिल्म है जिसे मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में दिखाई देंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
Embed widget