22 साल बाद दिवाली पर रिलीज होगी 'A' रेटेड फिल्म! जानें 'एक दीवाने की दीवानियत' का रनटाइम

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. ये रोमांटिक फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले 'एक दीवाने की दीवानियत' पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है और फिल्म का रनटाइम भी सामने आ गया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत'को सेंसर बोर्ड ने 'A' रेटिंग के साथ पास कर दिया गया है. इसी के साथ अब 22 सालों बाद दिवाली पर 'A' रेटेड फिल्म रिलीज होने जा रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' में तमाम बदलावों के बाद अब फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 20 मिनट और 17 मिनट लंबा हो गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत'पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

सेंसर बोर्ड ने 'एक दीवाने की दीवानियत' को 'ए' रेटिंग देते हुए मेकर्स को फिल्म में 6 बदलाव करने के लिए कहा है.

सीबीएफसी ने फिल्म में 2 मिनट 12 सेकंड के एक सीन को एडिट करने का निर्देश दिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' में मंत्रालय के एक सीन से एक सेकंड का विजुअल हटाने को भी कहा है.

हर्षवर्धन राणे की फिल्म में कुछ डायलॉग्स भी बदले गए हैं. 'उसके साथ सोना' को हटाने का सुझाव दिया गया है.

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में शब्द 'माल' की जगह 'लड़की' शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है.

फिल्म में दो जगहों पर 'रावण' शब्द को 'खलनायक' शब्द से रिप्लेस करने के लिए भी कहा गया है.

सेंसर बोर्ड 'एक दीवाने की दीवानियत' में महाकाव्य रामायण से जुड़े सभी डायलॉग्स भी हटा दिए हैं.

22 सालों में दिवाली पर रिलीज होने वाली पहली ऐसी फिल्म

'एक दीवाने की दीवानियत' पिछले 22 सालों में दिवाली पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म है जिसे 'ए' रेटिंग मिली है. आखिरी बार साल 2003 की दिवाली में 'ए' रेटेड बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी. 2003 की दिवाली पर थिएटर्स में 'पिंजर', गोविंदा की फिल्म 'राजा भैया', तनिषा मुखर्जी की हॉरर फिल्म 'शश्श्श' और विक्रम भट्ट की 'इंतेहा' रिलीज हुई थी. तब सेंसर बोर्ड ने 'शश्श्श' और 'इंतेहा' को 'A' रेटिंग से पास किया था.

'एक दीवाने की दीवानियत'के बारे में

'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक फिल्म है जिसे मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में दिखाई देंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.