'एक दीवाने की दीवानियत' के लीड एक्टर्स में कौन ज्यादा अमीर, सोनम बाजवा या हर्षवर्धन राणे?
Sonam Bajwa Vs Harshvardhan Rane: सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? आइए जानते हैं.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राने और एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को लेकर काफी चर्चा में हैं. दोनों की यह फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
फिल्म के रिलीज के साथ ही लोग यह जानने में भी रुचि ले रहे हैं कि इन दोनों स्टार्स में कौन ज्यादा अमीर है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों ही कलाकारों ने फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए अच्छी खासी कमाई की है, लेकिन उनकी कुल नेटवर्थ और संपत्ति में अंतर भी नजर आता है. आइए जानते हैं दोनों स्टार्स की नेटवर्थ के बारें में.
सोनम बाजवा की नेटवर्थ
सोनम बाजवा ने साल 2013 में फिल्म ‘बेस्ट ऑफ लक’ से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके बाद वह ‘निक्का जैलदार’, ‘पंजाब 1984’, ‘सरदार जी 2’, ‘कैरी ऑन जट्टा 2’ समेत कई सुपरहिट फिल्मों में दिखीं. वह पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं.
एक्ट्रेस 12 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खड़ी है. अब उनके नेट वर्थ की बात करें तो जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, सोनम की नेटवर्थ 50 करोड़ के आसपास है. वह अपनी एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं.
हर्षवर्धन राणे की नेटवर्थ
हर्षवर्धन राणो ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है. उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम तेलुगु फिल्म ‘थाकिता थाकिता’ के जरिए रखा. उन्होंने साल 2016 में फिल्म सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
वहीं अगर हर्षवर्धन की नेटवर्थ के बारें में बात करें तो, वेबसाइट जावटपॉइंट के मुताबित, उनकी नेट वर्थ 20-25 करोड़ रुपये है. एक्टर फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं. इसके अलावा वह तेलुगु फिल्मों से भी कमाते हैं. वहीं, उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है और उनके पास एक रॉयल एनफील्ड बाइक और एक बीएमडब्लू बाइक और स्टाइलिश जीप है.
फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में
मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा प्रमुख भूमिका में है. फिल्म आज 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ से हो रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ओपनिंग डे पर कलेक्शन के मामले में कौन आगे जाता है.
