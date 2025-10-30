‘एक दीवाने की दीवानियत’ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए एक हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया है. अच्छे ओपनिंग वीकेंड के बाद अब वीकडेज में फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि ये फिल्म अपने बजट से दोगुनी कमाई कर हिट हो चुकी है और अब ये मुनाफा बटोरने में लगी है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 9वें दिन कितनी रही कमाई?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ‘थामा’ के साथ कड़े मुकाबले के बावजूद हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने भी अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म किया है. ये फिल्म खूब चर्चा में है और इसकी तारीफ़ जायज़ भी है! दरअसल इसकी इंटेंस लव स्टोरी और हर्षवर्धन राणे के साथ सोनम बाजवा की जबरदस्त केमिस्ट्री को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. इसी के साथ ये फिल्म अच्छी कमाई भी कर रही है. हालांकि वीकडेज में इसे मंदी का भी सामना करना पड़ रहा है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 9 करोड़ रुपयों के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद इसने दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.25 करोड़, 6ठे दिन 7 करोड़, 7वें दिन 3.5 करोड़ और 8वं दिन 4.5 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 9 दिनों की कुल कमाई अब 52.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने ‘परम सुंदरी’ को चटाई धूल

‘एक दीवाने की दीवानियत’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस कर रही है. फिल्म ने रिलीज के 9 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ इसने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ के भारत में नेट लाइफटाम कलेक्शन (51.28 करोड़ सैकनिल्क के आंकड़े) को भी मात दे दी है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ के बारे में और जानें

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक ड्रामा में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि शाद रंधावा भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में वेटरेन एक्टर सचिन खेडेकर, अनंत नारायण और राजेश खेड़ा ने भी सपोर्टिंग रोल प्ले किया है. एक दीवाने की दीवानियत जुनून, दिल टूटने और पागलपन से भरे प्यार की थीम पर बेस्ड है.