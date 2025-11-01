हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. 'थामा' से क्लैश के बावजूद इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है.यहां तक कि इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने अपने बजट से डबल पैसा कमा लिया है. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?

'एक दीवाने की दीवानियत' को सिनेमाघरों ममें रिलीज हुए अब पूरे 11 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है बल्कि भर-भरकर नोट भी छपे हैं. दिलचस्प बात ये है कि आयुष्मान खुराना की बड़े बजट की फिल्म के आगे 'एक दीवाने की दीवानियत' डंके की चोट पर कमाई कर रही है. अपनी लागत वसूल कर चुकी ये फिल्म अब मुनाफा कमाकर मेकर्स की तिजोरियां भरने में लगी हुई है.

इन सबके बीच कलेक्शन की बात करें तो मिलाप जावेरी निर्देशित इस फिल्म ने 9 करोड़ से खाता खोला था और अपने 10 दिनों के एक्स्टेंडेड पहले हफ्ते में इसने 55.15 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दूसरे शुक्रवार यानी 11वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इसकी 11 दिनों की कुल कमाई अब 57.65 करोड़ रुपये हो गई.

शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल 12.63 प्रतिशत रही थी.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने मेट्रो इन दिनों को दी मात

'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 11वें दिन भी ठीक कमाई की और इसने 57.65 करोड़ के कलेकशन के साथ साल 2025 की एक और रोमांटिक ड्रामा मेट्रो इन दिनों के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 56.3 करोड़ रुपये ( कोईमोई के आंकड़े) को मात दे दी है. अब इसके निशाने पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (67,83 करोड़ रुपये) और बागी 4 (67.07 करोड़ रुपये है). उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर 'एक दीवाने की दीवानियत' इन दिनों फिल्मों को पटखनी दे देगी.

दूसरे वीकेंड पर कर सकती है कमाल

बता दें कि इस वीकेंड पर सिनेमाघरों में कोई बड़ी नई रिलीज नहीं होने के कारण, शनिवार और रविवार को इसकी कमाई में भारी उछाल आने की उम्मीद है. हालांकि अब थामा के अलावा इसका मुकाबला एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' से भी है, जिसके बॉक्स ऑफिस पर छा जाने की संभावना है. इसके अलावा, शाहरुख खान की सात फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई हैं, लेकिन केवल सीमित स्क्रीन्स पर. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'एक दीवाने की दीवानियत' दूसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.