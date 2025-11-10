मिलाप मिलन जावेरी की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने थामा जैसी बड़ी फिल्म से क्लैश के बावजूद खूब सक्सेस हासिल कर ली है. इस फिल्म ने पहले दो हफ्ते में तो तगड़ा कलेक्शन किया ही था वहीं तीसरे वीकेंड पर भी इसने झूम मचा दी और तीसरे शनिवार को इसके कलेक्शन में काफी तेजी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 20वें दिन कितनी की कमाई?

रोमांटिक थ्रिलर 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. पहले थामा से टक्कर ले रही इस फिल्म को अब कई नई रिलीज फिल्मों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है लेकिन ये फिल्म टिकट खिड़की से टस से मस होने को तैयार नहीं है और इसी के साथ ये खूब नोट भी छाप रही है. 25 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही अपने बजट से दुगनी से भी ज्यादा 55.15 करोड़ की कमाई कर ली थी और हिट का टैग भी हासिल कर लिया था.

उससे बाद इसने दूसरे हफ्ते में मुनाफा कमाना शुरू किया और इसकी सेकंड वीक का कलेक्शन 16.3 करोड़ रुपये रहा. वहीं तीसरे वीकेंड में भी इसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत दिखीं. तीसरे शनिवार इसने 66.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 1.25 करोड़ कमाए थे. बता दें कि इससे पहले तीसरे शुक्रवार को इसने सबसे कम 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के तीसरे संडे यानी 20वें दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की 20 दिनों की कुल कमाई अब 74.95 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने भूल चूक मात को दी पटखनी

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर कमाल करा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 20 दिनों में 74.95 करोड़ कमाए लिए हैं. इसी के साथ इसने राजकुमार राव की भूल चूक माफ के लाइफटाइम कलेक्शन 74.81 करोड़ को मात दे दी है. अब इसकी नजर सनी देओल की जाट ( 90.34 करोड़) पर है. हालांकि इसकि लिए 'एक दीवाने की दीवानियत' को 15 करोड़ और कमने की जरूरत है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर पाती है या नहीं.

क्या है 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी?

मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित, 'एक दीवाने की दीवानियत' विक्रम आदित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) की कहानी है, जो अदा रंधावा (सोनम बाजवा) के प्यार में डूबा हुआ है. जो शुरुआत में एक गहरा लगाव था, वह एक गहरे जुनून में बदल जाता है. यहीं से कहानी में एक संघर्ष शुरू होता है.