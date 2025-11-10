हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat BO Day 20: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने तीसरे संडे भी दिखाया दम, 'भूल चूक माफ' का कर डाला शिकार, जानें- 20 दिनों का कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 20: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने तीसरे संडे भी दिखाया दम, 'भूल चूक माफ' का कर डाला शिकार, जानें- 20 दिनों का कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 20: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने तीसरे वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. तीसरे शनिवार के बाद तीसरे संडे को भी इसकी कमाई में तेजी देखी गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

मिलाप मिलन जावेरी की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने थामा जैसी बड़ी फिल्म से क्लैश के बावजूद खूब सक्सेस हासिल कर ली है. इस फिल्म ने पहले दो हफ्ते में तो तगड़ा कलेक्शन किया ही था वहीं तीसरे वीकेंड पर भी इसने झूम मचा दी और तीसरे शनिवार को इसके कलेक्शन में काफी तेजी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 20वें दिन कितनी की कमाई?
रोमांटिक थ्रिलर 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. पहले थामा से टक्कर ले रही इस फिल्म को अब कई नई रिलीज फिल्मों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है लेकिन ये फिल्म टिकट खिड़की से टस से मस होने को तैयार नहीं है और इसी के साथ ये खूब नोट भी छाप रही है. 25 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही अपने बजट से दुगनी से भी ज्यादा 55.15 करोड़ की कमाई कर ली थी और हिट का टैग भी हासिल कर लिया था.

उससे बाद इसने दूसरे हफ्ते में मुनाफा कमाना शुरू किया और इसकी सेकंड वीक का कलेक्शन 16.3 करोड़ रुपये रहा. वहीं तीसरे वीकेंड में भी इसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत दिखीं. तीसरे शनिवार इसने 66.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 1.25 करोड़ कमाए थे. बता दें कि इससे पहले तीसरे शुक्रवार को इसने सबसे कम 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के तीसरे संडे यानी 20वें दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 20 दिनों की कुल कमाई अब 74.95 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने भूल चूक मात को दी पटखनी
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर कमाल करा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 20 दिनों में 74.95 करोड़ कमाए लिए हैं. इसी के साथ इसने राजकुमार राव की भूल चूक माफ के लाइफटाइम कलेक्शन 74.81 करोड़ को मात दे दी है. अब इसकी नजर सनी देओल की जाट ( 90.34 करोड़) पर है. हालांकि इसकि लिए 'एक दीवाने की दीवानियत' को 15 करोड़ और कमने की जरूरत है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर पाती है या नहीं.  

क्या है 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी?
मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित, 'एक दीवाने की दीवानियत' विक्रम आदित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) की कहानी है, जो अदा रंधावा (सोनम बाजवा) के प्यार में डूबा हुआ है. जो शुरुआत में एक गहरा लगाव था, वह एक गहरे जुनून में बदल जाता है. यहीं से कहानी में एक संघर्ष शुरू होता है.

 

 

 

Published at : 10 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'
ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'
ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई BJP की मुश्किल! कर दिया ऐलान- 'बिहार में बन सकती है RJD सरकार'
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
Parenting
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget