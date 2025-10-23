Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है.
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने कमाल कर दिया है. उनकी इंटेंस लव स्टोरी 'एक दीवाने की दीवानियत' को लोग खुलकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है. ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है और हर कोई इसका दीवाना हुआ है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की थी और वीकडे के हिसाब से दूसरे दिन भी अच्छा कलेक्शन किया है.
'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही इसने दो दिन में ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो अपने आप में ही बड़ी बात है. 'एक दीवाने की दीवानियत' दो दिन में ही अपने बजट का आधा कमा चुकी है. ये जल्द ही प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर देगी. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है.
दो दिन में छापे इतने करोड़
'एक दीवाने की दीवानियत' की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ और दूसरे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये अभी अर्ली डाटा है. दूसरे दिन का फाइनल डाटा आना अभी बाकी है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 16.50 करोड़ हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है और अब तक अपना आधा बजट भी निकाल चुकी है.
तोड़ दिए ये रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' ओपनिंग डे से ही कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. ये थामा से पीछे चल रही है मगर ऐसे ही कमाई करती रही तो प्रॉफिट में जरुर उससे आगे निकल जाएगी. दो दिन की कमाई से ही 'एक दीवाने की दीवानियत' ने कई फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं. इस फिल्म ने साल 2025 की 4 फिल्मों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. जिसमें द भूतनी, क्रेजी, बैडएस रविकुमार और मेरे हसबैंड की बीवी शामिल है.
