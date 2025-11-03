इस दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इंटेंस रोमांटिक फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भी रिलीज हुई थी. आयुष्मान खुराना की ‘थामा’ से क्लैश के बावजूद ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है और अपनी लागत से कई गुना ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ये हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इन सबके बीच अब मेकर्स ने ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के वर्ल्डवाइड कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 13 दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई की है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने वर्ल्डवाइड कितना कर लिया कलेक्शन?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ का जादू दर्शको के सिर चढ़ा हुआ और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की खूब भीड़ उमड़ रही है. ये फिल्म पहले ही अपना 25 से 30 करोड़ का बजट वसूल कर चुकी है और वर्ल्डवाइड तो इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

मेकर्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने दुनियाभर में 101.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इनमें से फिल्म ने भारत में 86.1 करोड़ कमाए हैं जबकि ओवरसीज में 15 करोड़ का कलेक्शन किया है. इन आंकड़ों को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन मे लिखा है, “मिला पूरी दुनिया का प्यार, दीवानों ने किया 100 करोड़ पार.”

जबकि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 13 दिनों में भारत में 64.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अब देखने वाली बात होगी कि ये भारत में 100 करोड़ी बन पाती है या नहीं.

फिल्म के बारे में

यह रोमांटिक ड्रामा मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और देसी मूवीज़ फ़ैक्टरी के बैनर तले अंशुल राजेंद्र गर्ग और दिनेश जैन द्वारा निर्मित है. यह 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थम्मा' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी.