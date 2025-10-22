हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 21 अक्टूबर, मंगलवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी. इसका आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ‘थामा’ से क्लैश हुआ है. जहां ‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है तो वहीं इस रोमांटिक ड्रामा ने भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ कमाए हैं?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

दिवाली के त्योहारी माहौल पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जबरदस्त केमिस्ट्री वाली फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ सिनेमाघरों में पहुंची है. हालांकि फिल्म का ट्रेलर तो इसके लिए कोई माहौल नहीं बना पाया था लेकिन गानों ने इसे लेकर अच्छा-खासा बज क्रिएट कर दिया था. हालांकि थामा से क्लैश के चलते इसके कलेक्शन पर असर जरूर हुआ है फिर भी इसे पहले दिन खूब दर्शक मिले हैं इसी के साथ इसने ओपनिंग डे पर मोटी कमाई भी की है.

वहीं सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 26 फिल्मों को दी मात

‘एक दीवाने की दीवानियत’ में रिलीज से पहले दम नजर नहीं आ रहा था लेकिन पहले दिन इसने अच्छी कमाई कर साबित कर दिया है कि अभी भी लोगों को एंग्री-लवर वाली स्टोरी पसंद हैं. ये फिल्म ना केवल हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है बल्कि इसने 8.50 करोड़ की ओपनिंग के साथ अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 सहित साल 2025 की 26 फिल्मों को धूल चटा दी है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड