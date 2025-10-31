हर्षवर्धन राणे की 'दीवानियत' फैंस में कुछ इस कदर चढ़ चुकी है कि इसके सामने मौजूद बिग बजट फिल्म 'थामा' के बावजूद फिल्म को बराबर दर्शक मिल रहे हैं. फिल्म ने लगातार 10 दिन तक कमाल का कलेक्शन किया.

अब आज 11वें दिन भी फिल्म की कमाई बढ़ती हुई दिख रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है. साथ ही. ये भी जानेंगे कि ये फिल्म कैसे 'थामा' पर भी भारी पड़ी है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने 10 दिनों के एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक में 55.15 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. अब 11वें दिन फिल्म ने 6:15 बजे तक 1.16 करोड़ कमा लिए हैं. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 56.31 करोड़ रुपये हो चुका है.

बता दें कि आज का डेटा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने दी 'थामा' को मात?

'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के 10 दिनों के कलेक्शन की तुलना करें तो आयुष्मान खुराना की फिल्म हर्षवर्धन राणे की फिल्म से करीब दोगुना ज्यादा कमा चुकी है. इसके बावजूद आज की कमाई में 'दीवानियत' 'थामा' पर भारी पड़ गई है.

दोनों के अब तक के कलेक्शन में नजर डालें तो हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 1.19 लाख का बिजनेस किया है तो वहीं 'दीवानियत' ने 1.16 करोड़ कमा लिए हैं. थोड़ी देर पहले तक हर्षवर्धन राणे की फिल्म आगे चल रही थी. साफ है कि दर्शक अब 'दीवानियत' को भी खूब तवज्जो देते हुए दिख रहे हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' को कोईमोई के मुताबिक सिर्फ 25 करोड़ रुपये में बनाया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 10 दिनों में 75.40 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. यानी फिल्म अब बहुत जल्द सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो सकती है.

बता दें कि फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है और इसमें हर्षवर्धन के साथ पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं.