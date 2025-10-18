Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत दिवाली के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.
दिवाली के मौके पर हर साल कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होती हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस साल दिवाली के मौके पर दो बड़ी फिल्मों का क्लैश हो रहा है. जिसमें एक आयुष्मान खुराना की थामा है और दूसरी हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' है. दोनों ही फिल्में एकदम अलग जॉनर की हैं और लोग इन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे के साथ सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसका हाल बेहाल नजर आ रहा है.
'एक दीवाने की दीवानियत' लव स्टोरी है. सनम तेरी कसम की री-रिलीज के बाद से हर्षवर्धन राणे एक बार फिर फैंस के बीच छा गए हैं. वो 'एक दीवाने की दीवानियत' से भी सनम तेरी कसम वाली वाइब एक्सपेक्ट कर रहे हैं.
एडवांस बुकिंग में ऐसा हाल
'एक दीवाने की दीवानियत' की बात करें तो इसका हाल अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है. फिल्म को 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग करने में भी दिक्कत हो रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिर्फ 67.66 लाख की कमाई की है. जिसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म के अब तक सिर्फ 4875 टिकट्स ही बिके हैं. ये कमाई बहुत ही ज्यादा कम है. हालांकि फिल्म को रिलीज होने में अभी 3 दिन बचे हैं तो ये बुकिंग काफी बढ़ सकती है और कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.
इतना है रन टाइम
'एक दीवाने की दीवानियत' को सेंसर बोर्ड ने 'A' रेटिंग के साथ पास किया है. 22 सालों बाद पहली बार दिवाली पर 'A' रेटेड फिल्म रिलीज होने जा रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' का रनटाइम 2 घंटे 20 मिनट और 17 मिनट लंबा हो गया है.
ये है स्टारकास्ट
'एक दीवाने की दीवानियत' की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के साथ कई एक्टर्स अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
