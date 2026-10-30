मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स की 'ईठा' से श्रद्धा कपूर बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. यह म्यूज़िकल ड्रामा एक ऐसी कलाकार की असाधारण कहानी है, जिसने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी. वहीं मेकर्स ने इस मच अवेटेड फिल्म का धांसू ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है.

'ईठा' का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज

'ईठा' महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की लाइफ पर बेस्ड हैं जिनका किरदार श्रद्धा ने निभाया है. ट्रेलर काफी जबरदस्त है और श्रद्धा की एक्टिंग देख आप उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे. लर में पुराने दौर की रंगीन दुनिया, शानदार मंचीय प्रस्तुतियां और संघर्ष से भरे कई दिलचस्प पल देखने को मिलते हैं.



श्रद्धा कपूर के लिए यह किरदार उनके करियर का एक नया और दिलचस्प पड़ाव नजर आता है. 'स्त्री 2' में दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर डोज देने के बाद अभिनेत्री अब गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रही हैं. महाराष्ट्रीयन नौवारी साड़ी, पारंपरिक गहने और चेहरे पर बेबाक आत्मविश्वास के साथ उनका लुक काफी प्रभावशाली है. उनका किरदार उन महिलाओं की आवाज बनता दिखाई देता है, जो हालात के आगे झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती हैं.

ट्रेलर में श्रद्धा का एक डायलॉग "यह सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है", खास तौर पर याद रह जाता है. नौवारी साड़ी से जुड़ी यह बात कहानी के सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलू को उजागर करती है. ईठा बाई के लिए यह साड़ी उसकी परंपरा, पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा है. फिल्म इस छोटे से प्रतीक के जरिए एक बड़ा संदेश देती नजर आती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई जा सकती है. वहीं ट्रेलर देखने के बाद फैंस अब इस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

रणदीप हुड्डा का लुक रिवील

बता दें कि आने वाली बायोपिक ड्रामा फिल्म में, रणदीप हुड्डा 'मर्चेंट' का किरदार निभा रहे हैं, जो मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के पति थे. वहीं ट्रेलर रिलीज से पहले रणदीप हुड्डा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से अपने फर्स्ट लुक का पोस्टर शेयर किया, जिससे दर्शकों को फिल्म में उनके लुक की पहली झलक मिली. विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित इस कहानी में, उनका किरदार काफी अहम माना जा रहा है.

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने किरदार का खुलासा किया. उन्होंने अपने कैप्शन में फिल्म की कहानी में 'मर्चेंट' की अहमियत बताई और दर्शकों को आने वाले ट्रेलर के बारे में भी याद दिलाया. रणदीप ने कैप्शन में लिखा, " ईठा के दिल पर राज करने आ रहे हैं मर्चेंट, कल ट्रेलर रिलीज होगा. सिनेमाघरों में 4 दिसंबर 2026 को होगी रिलीज."

View this post on Instagram A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda)

'ईठा' की क्या है कहानी ?

महाराष्ट्र की समृद्ध लोक संस्कृति पर आधारित इस कहानी में, श्रद्धा कपूर दिग्गज कलाकार विठाबाई का किरदार निभा रही हैं. यह फिल्म कला की ताकत, महत्वाकांक्षा और एक ऐसी महिला के दृढ़ संकल्प का जश्न मनाती है, जिसने तमाम बाधाओं के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स द्वारा प्रेजेंट 'ईठा' का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है.

संगीत और नृत्य के बिना लावणी की दुनिया अधूरी है और 'ईठा' इस बात को बखूबी समझती है. अजय-अतुल ने फिल्म का म्यूजिक तैयार किया है, जबकि वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफी की है.

कब रिलीज होगी 'ईठा' ?

बता दें की 'ईठा' 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म में श्रद्धा के रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह और उल्का गुप्ता जैसे कई शानदार कलाकार अहम रोल प्ले करते दिखेंगे.