इस साल दिसंबर के पहले शुक्रवार को कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही थी. इनमें अजय देवगन, अक्षय से लेकर प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्में शामिल थीं. हालांकि इनमें से तीन फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है और अब श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में सोलो रिलीज होगी. जानते हैं किन फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है.

अक्षय कुमार की फिल्म से टला श्रद्धा की 'ईठा’ का क्लैश

दिसंबर के पहले शुक्रवार को अक्षय कुमार, विद्या बालन और राशी खन्ना की अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा’ के बीच टक्कर होने वाली थी. लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय और विद्या की फिल्म की रिलीज डेट भी 4 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है.रिपोर्ट के मुताबिक अनीस बज्मी की कॉमेडी फ़िल्म के मेकर्स ने भी उस तारीख को छोड़ने का फैसला किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म के मेकर्स ने 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज न करने का फ़ैसला किया है क्योंकि फ़िल्म को तैयार होने में समय लगेगा, इसलिए मेकर्स, अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी को लगा कि फ़िल्म को बाद में रिलीज करना ही बेहतर होगा।. . इसके साथ ही, अब 4 दिसंबर की तारीख़ पूरी तरह से 'ईथा' के लिए खाली हो गई है

अजय देवगन की ‘रेंजर’ की रिलीज डेट बढ़ी आगे

कुछ दिन पहले, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया था कि अजय देवगन की फिल्म 'रेंजर', जो असल में 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, उसे टाल दिया गया है. संजय दत्त और तमन्ना भाटिया की इस फिल्म को अब 2027 में रिलीज किया जाएगा.

प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट भी टली?

दिसंबर के पहले फ्राइडे के आस-पास चर्चा में रहने वाली एक और फिल्म है प्रभास की पीरियड एक्शन ड्रामा 'फौजी', ​​जिसे हनु राघवपुडी ने डायरेक्ट किया है और माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन बॉलीवुड हंगामा ने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था, इस फिल्म की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है और इसके 3 दिसंबर को रिलीज होने की संभावना कम है और 'रेंजर' और अक्षय कुमार-बज्मी की फ़िल्म की तरह, 'फौजी' भी 2027 तक टल सकती है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है.

🔥 #Eetha now has December 4 ALL TO ITSELF! 👀



The box-office clash has completely opened up for Shraddha Kapoor’s next 🎬



🚨 Akshay Kumar-Vidya Balan comedy moves out

➡️ Ajay Devgn’s Ranger already shifted to 2027

⚔️ Fauzi is also unlikely to stick to its Dec 3 date

⭐… — Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) September 22, 2026

'ईठा' के बारे में

'ईठा' में श्रद्धा कपूर विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं, जो मराठी तमाशा और लावणी की मशहूर कलाकार थीं. पांच दशक लंबे करियर ने उन्हें महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक आइकन बना दिया था. लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब भी हैं, और इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है. यह फिल्म श्रद्धा के लिए भी बहुत अहम है: 'स्त्री' के दोनों पार्ट्स के बाद मैडॉक के साथ यह उनका तीसरा प्रोजेक्ट है.