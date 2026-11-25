बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर आज इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने टैलेंट और शानदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. हालांकि, श्रद्धा के लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है.

उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म भी फ्लॉप रही, जिससे उनके करियर पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन एक फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी और आज वो बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं. आइए जानते हैं श्रद्धा कपूर के फिल्मी सफर के बारे में.

पढ़ाई छोड़ी, लेकिन डेब्यू रहा फ्लॉप

एक्टिंग के जुनून के चलते श्रद्धा ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मुंबई लौट आईं. साल 2010 में उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ फिल्म 'तीन पत्ती' से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही.

इसके बाद साल 2011 में रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म 'लव का द एंड' भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही. लगातार दो फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनके करियर को लेकर सवाल उठने लगे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी उनके हाथ से निकल गए.

एक जोखिम भरा फैसला और 'आशिकी 2' का जादू

उस दौर में श्रद्धा यशराज फिल्म्स के साथ तीन फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में थीं. इसी बीच निर्देशक मोहित सूरी ने उन्हें फिल्म 'आशिकी 2' ऑफर की. श्रद्धा ने इस फिल्म के लिए एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने यशराज की फिल्म 'औरंगजेब' को छोड़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया और 'आशिकी 2' के लिए हामी भर दी.

साल 2013 में रिलीज हुई 'आशिकी 2' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. फिल्म में आरोही के किरदार में श्रद्धा की सादगी और शानदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया.

रोमांटिक हीरोइन से बॉलीवुड की 'स्त्री' बनने तक

'आशिकी 2' की सफलता के बाद श्रद्धा ने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने 'एक विलेन', 'हैदर', 'एबीसीडी 2', 'बागी' और 'छिछोरे' जैसी फिल्मों में काम किया और अलग-अलग किरदारों से दर्शकों का दिल जीता.

लेकिन उनके करियर में एक और बड़ा मोड़ साल 2018 में आया, जब वो हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' में नजर आईं. चंदेरी की रहस्यमयी लड़की के किरदार में श्रद्धा को दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसके बाद साल 2024 में रिलीज हुई 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.

अब 'ईठा' से फिर दिखेगा नया अंदाज

अब श्रद्धा कपूर अपनी अगली फिल्म 'ईठा' में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं.

फिल्म में उनके साथ रणदीप हुड्डा, नाना पाटेकर और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस किरदार के लिए श्रद्धा ने लावणी डांस की ट्रेनिंग भी ली है. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना सलमान खान की 'मातृभूमि' से होगा.