बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर विलेन बनकर खूब नाम कमाया. इनमें से कुछ सितारे ऐसे हैं, जिनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं. हाल ही में ऐसे ही एक मशहूर एक्टर की 55 साल पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो सकता है.

खास बात ये है कि उनकी बेटी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं.

श्रद्धा कपूर ने शेयर की पापा शक्ति कपूर की 55 साल पुरानी फोटो

दरअसल, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर विलेन शक्ति कपूर की है. उनकी बेटी और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने इस पुरानी फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जो कि अब चर्चा में हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मेरे पापा को पहचानिए! ये तस्वीर करीब 55 साल पुरानी है. उस समय वो दिल्ली के सलवान पब्लिक स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे.'

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बता दें, शक्ति कपूर ने अपने करियर में कई फिल्मों में खूंखार विलेन के किरदार निभाए हैं. 'रॉकी', 'हिम्मतवाला', 'हीरो' और 'कुर्बानी' जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल को काफी पसंद किया गया. वहीं, 'अंदाज अपना अपना' में क्राइम मास्टर गोगो बनकर उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया.

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म

श्रद्धा कपूर को आखिरी बार फिल्म 'स्त्री 2' में देखा गया था, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. वहीं, श्रद्धा कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

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इस फिल्म में वो महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं. फिल्म विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन, शोहरत, संघर्ष और लावणी कला पर आधारित है. फिल्म में रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे.इसे लक्ष्मण उतेकर ने निर्देशित किया है. ये 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

सलमान खान की फिल्म से होगी टक्कर

'ईठा' का सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिला. दोनों ही फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में आ रही हैं.