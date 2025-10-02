आज, 2 अक्टूबर को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी जोरों-शोरों से त्योहार मना रही हैं. वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा सहित तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट कर फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं भी दी हैं.

अमिताभ बच्चन ने दशहरा पर लगाया जय श्री राम का नारा

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस को त्योहार की बधाई दी. बिग बी ने अपनी पोस्ट में लिखा है , "दशहरे के पावन अवसर पर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री राम."

T 5519(iv) - दशहरे के पावन अवसर पे, अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएँ 🙏

जय श्री राम 🙏🙏 pic.twitter.com/S3er8a447a — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 2, 2025

अनुपम खेर ने भी दशहरे की दी शुभकामनाएं

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी हिंदी में शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई! भगवान राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे! जय श्री राम! दशहरा की शुभकामनाएं."

अक्षय कुमार ने भी फैंस को दी विजयादशमी की बधाई

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भी लिखा, "आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें."

आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ! सच्चाई और अच्छाई की राह पर हमेशा चलते रहें। 🙏 pic.twitter.com/Ek2qFUb2FR — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 2, 2025

सनी देओल ने भी फैस को दी शुभकामनाएं

आखिरी बार 'जाट' में नज़र आए सनी देओल ने कहा, "इस दशहरे पर, आइए अपने भीतर की निगेटिविटी को जलाकर दया, साहस और करुणा से प्रकाश करें. दशहरा की शुभकामनाएं."

This Dussehra, let’s burn away the negativity within us and light up with kindness, courage, and compassion. 🔥💛 #HappyDussehra pic.twitter.com/bbUFdCNTRu — Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 2, 2025

रणदीप हुड्डा ने कहा बुराई टिकती नहीं

रणदीप हुड्डा ने कहा, "इस शुभ दिन पर, आइए याद रखें: बुराई भले ही शक्तिशाली दिखती हो, लेकिन वह कभी टिकती नहीं. अच्छाई और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है. दशहरा की शुभकामनाएं."

On this auspicious day, let’s remember: evil may look powerful, but it never lasts. Goodness & Truth always finds its way back. 💫#HappyDussehra 🏹🏹 pic.twitter.com/1OmSyuuKZm — Randeep Hooda (@RandeepHooda) October 2, 2025

करीना कपूर और प्रियंका ने दी शुभकामनाएं

करीना कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दशहरे के त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं. करीना ने पोस्ट में लिखा है, “ वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं.







