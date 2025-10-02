हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDussherra 2025: अमिताभ बच्चन से करीना और प्रियंका तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को दी 'दशहरा' की शुभकामनाएं

Dussherra 2025: अमिताभ बच्चन से करीना और प्रियंका तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को दी 'दशहरा' की शुभकामनाएं

Dusshera 2025: अमिताभ बच्चन से लेकर करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा तक तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को खास अंदाज में दशहरे के त्योहार पर शुभकामनाएं दीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Oct 2025 02:04 PM (IST)
आज, 2 अक्टूबर को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी जोरों-शोरों से त्योहार मना रही हैं. वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा सहित तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट कर फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं भी दी हैं.

अमिताभ बच्चन ने दशहरा पर लगाया जय श्री राम का नारा
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस को त्योहार की बधाई दी. बिग बी ने अपनी पोस्ट में लिखा है , "दशहरे के पावन अवसर पर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री राम."

 

अनुपम खेर ने भी दशहरे की दी शुभकामनाएं
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी हिंदी में शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई! भगवान राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे! जय श्री राम! दशहरा की शुभकामनाएं."

 

अक्षय कुमार ने भी फैंस को दी विजयादशमी की बधाई
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भी लिखा, "आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें."

 

सनी देओल ने भी फैस को दी शुभकामनाएं
आखिरी बार 'जाट' में नज़र आए सनी देओल ने कहा, "इस दशहरे पर, आइए अपने भीतर की निगेटिविटी को जलाकर दया, साहस और करुणा से प्रकाश करें. दशहरा की शुभकामनाएं."

 

रणदीप हुड्डा ने कहा बुराई टिकती नहीं
रणदीप हुड्डा ने कहा, "इस शुभ दिन पर, आइए याद रखें: बुराई भले ही शक्तिशाली दिखती हो, लेकिन वह कभी टिकती नहीं. अच्छाई और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है. दशहरा की शुभकामनाएं."

 

करीना कपूर  और प्रियंका ने दी शुभकामनाएं
करीना कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दशहरे के त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं. करीना ने पोस्ट में लिखा है, “ वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं.


Dussherra 2025: अमिताभ बच्चन से करीना और प्रियंका तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को दी 'दशहरा' की शुभकामनाएं


Dussherra 2025: अमिताभ बच्चन से करीना और प्रियंका तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को दी 'दशहरा' की शुभकामनाएं

Published at : 02 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Embed widget