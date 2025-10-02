Dussherra 2025: अमिताभ बच्चन से करीना और प्रियंका तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस को दी 'दशहरा' की शुभकामनाएं
Dusshera 2025: अमिताभ बच्चन से लेकर करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा तक तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को खास अंदाज में दशहरे के त्योहार पर शुभकामनाएं दीं हैं.
आज, 2 अक्टूबर को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी जोरों-शोरों से त्योहार मना रही हैं. वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा सहित तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट कर फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं भी दी हैं.
अमिताभ बच्चन ने दशहरा पर लगाया जय श्री राम का नारा
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस को त्योहार की बधाई दी. बिग बी ने अपनी पोस्ट में लिखा है , "दशहरे के पावन अवसर पर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री राम."
T 5519(iv) - दशहरे के पावन अवसर पे, अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएँ 🙏— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 2, 2025
जय श्री राम 🙏🙏 pic.twitter.com/S3er8a447a
अनुपम खेर ने भी दशहरे की दी शुभकामनाएं
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी हिंदी में शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई! भगवान राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे! जय श्री राम! दशहरा की शुभकामनाएं."
आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई! प्रभु राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे! जय श्री राम! 😍🕉️🙏 #HappyDussehra pic.twitter.com/Vz61ON0H1G— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 2, 2025
अक्षय कुमार ने भी फैंस को दी विजयादशमी की बधाई
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भी लिखा, "आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें."
आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ! सच्चाई और अच्छाई की राह पर हमेशा चलते रहें। 🙏 pic.twitter.com/Ek2qFUb2FR— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 2, 2025
सनी देओल ने भी फैस को दी शुभकामनाएं
आखिरी बार 'जाट' में नज़र आए सनी देओल ने कहा, "इस दशहरे पर, आइए अपने भीतर की निगेटिविटी को जलाकर दया, साहस और करुणा से प्रकाश करें. दशहरा की शुभकामनाएं."
This Dussehra, let’s burn away the negativity within us and light up with kindness, courage, and compassion. 🔥💛 #HappyDussehra pic.twitter.com/bbUFdCNTRu— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 2, 2025
रणदीप हुड्डा ने कहा बुराई टिकती नहीं
रणदीप हुड्डा ने कहा, "इस शुभ दिन पर, आइए याद रखें: बुराई भले ही शक्तिशाली दिखती हो, लेकिन वह कभी टिकती नहीं. अच्छाई और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है. दशहरा की शुभकामनाएं."
On this auspicious day, let’s remember: evil may look powerful, but it never lasts. Goodness & Truth always finds its way back. 💫#HappyDussehra 🏹🏹 pic.twitter.com/1OmSyuuKZm— Randeep Hooda (@RandeepHooda) October 2, 2025
करीना कपूर और प्रियंका ने दी शुभकामनाएं
करीना कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दशहरे के त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं. करीना ने पोस्ट में लिखा है, “ वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं.
