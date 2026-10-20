Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई

सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई

20 अक्टूबर को देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे भी त्योहार के रंग में रंगे नजर आए. करीना कपूर से लेकर माधुरी दीक्षित तक, सेलेब्स ने फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दीं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

दशहरे के मौके पर फिल्मी सितारों ने भी अपने फैंस को शुभकामनाएं दीं और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया. हेमा मालिनी, अनिल कपूर, करीना कपूर खान, माधुरी दीक्षित और ईशा कोप्पिकर समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दशहरे की बधाई दी.

किसी ने भगवान राम की रावण पर जीत को याद किया, तो किसी ने लोगों से अपने अंदर छिपे अहंकार और गुस्से को खत्म करने की अपील की. 

हेमा मालिनी ने दी बधाई
एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने दशहरे के मौके पर अपने संदेश में लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व समझाया. उन्होंने लिखा, 'सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं. आइए, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं, जैसे हमने भगवान राम की रावण पर जीत या मां दुर्गा की दुष्ट महिषासुर पर जीत का जश्न मनाया. आइए, अपने अहंकार और सभी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से विदा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान दें.'

वहीं, एक्टर अनिल कपूर ने भी अपने फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं.'

करीना कपूर ने किया विश
एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा कर दशहरे की बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'एक याद दिलाने वाली बात कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी. दशहरे की शुभकामनाएं.'

सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई

माधुरी दीक्षित ने दी शुभकामनाएं
वहीं, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर  अपने फैंस को दशहरे के त्योहार की शुभकामनाएं दीं.

सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई

समीरा रेड्डी ने यूं मनाया दशहरा
एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपने घर में दशहरे के जश्न की प्यारी झलक दिखाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे हंस और बेटी न्यारा की एक तस्वीर साझा की. तस्वीर में हंस जमीन पर बैठकर रंगोली बनाते दिखाई दिए जबकि न्यारा उनकी मदद करती दिखी. दोनों ने रंग-बिरंगे रंगों से जमीन पर 'हैप्पी दशहरा' लिखा. इस तस्वीर के साथ समीरा ने लिखा, 'आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं.'

सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई

ईशा कोप्पिकर ने दिया खास मैसेज
एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने भी दशहरे पर लोगों को एक खास मैसेज दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'रावण के दस सिर तो दिख जाते हैं, पर अपने अंदर छुपे सिर पहचान पाना ही असली चुनौती है. इस बार सिर्फ रावण का नहीं बल्कि अपने ईगो, गुस्से और अहंकार का भी अंत करें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Isha Koppikar (@isha_konnects)

चिरंजीवी ने भी दी बधाई
साउथ फिल्मों के स्टार चिरंजीवी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक- विजयादशमी. उस दिव्य मां के आशीर्वाद से हर घर खुशियों और आनंद से भर जाए और आपके हर अच्छे काम में सफलता मिले- मैं दिल से यही कामना करता हूं. आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को दशहरे की शुभकामनाएं.'

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Dussehra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dussehra BO Live Updates: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, 'प्रहार'-'नई नवेली' पर भारी पड़ रही 'दृश्यम 3', जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन
दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' का 2 बजे का कलेक्शन
बॉलीवुड
महाष्टमी पर सौरव गांगुली के घर पहुंचे राजकुमार राव, दादा संग घूमे कोलकाता के मशहूर पंडाल
महाष्टमी पर सौरव गांगुली के घर पहुंचे राजकुमार राव, दादा संग घूमे कोलकाता के मशहूर पंडाल
बॉलीवुड
बेटी शैनन ने खास अंदाज में कुमार सानू को बर्थडे किया विश, पोस्ट में लिखी दिल छू लेने वाली बात
बेटी शैनन ने खास अंदाज में कुमार सानू को बर्थडे किया विश, पोस्ट में लिखी दिल छू लेने वाली बात
बॉलीवुड
'उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी…', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले सुनील शेट्टी
'उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी…', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले सुनील शेट्टी
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
इंडिया
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget