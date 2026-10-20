दशहरे के मौके पर फिल्मी सितारों ने भी अपने फैंस को शुभकामनाएं दीं और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया. हेमा मालिनी, अनिल कपूर, करीना कपूर खान, माधुरी दीक्षित और ईशा कोप्पिकर समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दशहरे की बधाई दी.

किसी ने भगवान राम की रावण पर जीत को याद किया, तो किसी ने लोगों से अपने अंदर छिपे अहंकार और गुस्से को खत्म करने की अपील की.

हेमा मालिनी ने दी बधाई

एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने दशहरे के मौके पर अपने संदेश में लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व समझाया. उन्होंने लिखा, 'सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं. आइए, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं, जैसे हमने भगवान राम की रावण पर जीत या मां दुर्गा की दुष्ट महिषासुर पर जीत का जश्न मनाया. आइए, अपने अहंकार और सभी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से विदा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान दें.'

Happy Dussehra to all! Let us celebrate the triumph of good over evil as we did the victory of Lord Ram over Ravan🙏 or the triumph of Ma Durga over the evil Mahishasura 🙏. Let us bid goodbye to our ego and all negative thoughts from our lives and concentrate on leaving this world a better place for future generations🙏 — Hema Malini (@dreamgirlhema) October 20, 2026

वहीं, एक्टर अनिल कपूर ने भी अपने फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं.'

Happy Dussehra 🙏🏻❤️ https://t.co/Jt4hooaTYg — Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 20, 2026

करीना कपूर ने किया विश

एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा कर दशहरे की बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'एक याद दिलाने वाली बात कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी. दशहरे की शुभकामनाएं.'

माधुरी दीक्षित ने दी शुभकामनाएं

वहीं, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को दशहरे के त्योहार की शुभकामनाएं दीं.

समीरा रेड्डी ने यूं मनाया दशहरा

एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपने घर में दशहरे के जश्न की प्यारी झलक दिखाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे हंस और बेटी न्यारा की एक तस्वीर साझा की. तस्वीर में हंस जमीन पर बैठकर रंगोली बनाते दिखाई दिए जबकि न्यारा उनकी मदद करती दिखी. दोनों ने रंग-बिरंगे रंगों से जमीन पर 'हैप्पी दशहरा' लिखा. इस तस्वीर के साथ समीरा ने लिखा, 'आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं.'

ईशा कोप्पिकर ने दिया खास मैसेज

एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने भी दशहरे पर लोगों को एक खास मैसेज दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'रावण के दस सिर तो दिख जाते हैं, पर अपने अंदर छुपे सिर पहचान पाना ही असली चुनौती है. इस बार सिर्फ रावण का नहीं बल्कि अपने ईगो, गुस्से और अहंकार का भी अंत करें.'

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चिरंजीवी ने भी दी बधाई

साउथ फिल्मों के स्टार चिरंजीवी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक- विजयादशमी. उस दिव्य मां के आशीर्वाद से हर घर खुशियों और आनंद से भर जाए और आपके हर अच्छे काम में सफलता मिले- मैं दिल से यही कामना करता हूं. आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को दशहरे की शुभकामनाएं.'