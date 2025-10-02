Durga Puja: सिंदूर खेला के लिए न्यासा देवगन संग पहुंचीं काजोल, ट्रेडिशनल अवतार में दिखीं मां-बेटी की जोड़ी
Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा के जश्न से काजोल के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपनी लाडली बेटी न्यासा देवगन के साथ नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपने परिवार के साथ मां दुर्गा की भक्ति में लीन है. आज एक्ट्रेस उनके परिवार द्वारा लगाए गए पंडाल में सिंदूर खेला के लिए पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस की बेटी न्यासा देवगन भी उनके साथ नजर आई. अब पंडाल से मां-बेटी की इस प्यारी सी जोड़ी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.
बेटी संग सिंदूर खेला के लिए पहुंचीं काजोल
दरअसल नवमी के अगले दिन सिंदूर खेला होता है. इसमें सुहागिन महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं. इस त्योहार को भी काजोल पूरी धूमधाम से मनाती हैं. सिंदूर खेला के लिए एक्ट्रेस रेड और व्हाइट साड़ी में एकदम बंगाली बाला बनकर पंडाल में पहुंची. वहीं एक्ट्रेस की बेटी का भी इस खास मौके पर ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. न्यासा देवगन ने येलो कलर का सूट कैरी किया था. जिसके साथ उन्होंने ग्लोसी मेकअप और झुमकों से अपना लुक पूरा किया.
मां-बेटी ने की दुर्गा माता की पूजा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज में से एक में काजोल और न्यासा पूरी रीति-रिवाजों के साथ मां दुर्गा की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं. उनकी ये भक्ति देख फैंस भी दोनों से काफी इंप्रैस हो गए हैं. वहीं दुर्गा मां की पूजा के बाद काजोल ने रितुपर्णा सेन के साथ सिंदूर खेला किया. इस दौरान काजोल के चेहरे और मांग पर भी सिंदूर लगा दिखा. बता दें कि ये उत्सव मां दुर्गा की विदाई के बाद खत्म होता है.
बहन पर लुटाया काजोल ने प्यार
इसके अलावा एक वीडियो में काजोल अपनी लाडली बेटी न्यासा को गले लगाती हुई नजर आई हैं. दोनों ने एकसाथ पैपराजी को कई सारे पोज भी दिए. दोनों का लुक भी खूब चर्चा में बना हुआ है. वहीं बेटी के अलावा काजोल बहन तनीषा पर भी प्यार बरसाती दिखी. दोनों बहनों ने पंडाल में एक-दूसरे के साथ सेल्फी भी ली.
