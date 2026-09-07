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आपका दिमाग हिला देंगी ये 7 क्राइम थ्रिलर फिल्में, सब है एक से बढ़कर एक

अगर आप कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. हम आपके लिए 7 ऐसी क्राइम बेस्ड फिल्में लाए हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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बॉलीवुड में कई ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों-दिमाग पर राज किया है. एक से बढ़कर एक क्राइम थ्रिलर फिल्मों का दर्शक अब तक लुत्फ ले चुके हैं. आज हम आपको 8 ऐसी क्राइम बेस्ड फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी है तो आपको एक बार इन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए.

'गैंग्स ऑफ वासेपुर'

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' साल 2012 में रिलीज हुई थी. फिल्म में निजी बदले की भावना को दुश्मनी और गहराई के साथ दिखाया गया है. इसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया था. ये कई पीढ़ियों तक चलने वाली अपराध की एक शानदार कहानी रही है. ये अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

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'दृश्यम'

'दृश्यम' में अजय देवगन ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो हर स्थिति में अपने परिवार को पुलिस की भ्रष्ट जांच से बचाने में कामयाब होता है. दृश्यम साल 2015 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

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'रमन राघव 2.0'

'रमन राघव 2.0' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लेकिन, इसकी कहानी आपको बांधे रख सकती है. ये एक डरावनी और गहरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.

'आर्टिकल 15'

आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में एक आदर्शवादी पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है जो तीन लड़कियों के गायब होने के मामले की जांच करता है और इस दौरान उसे काफी कुछ झेलना पड़ता है. ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है.

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'कहानी'

फिल्म कहानी में एक्ट्रेस विद्या बालन ने एक गर्भवती महिला का किरदार अदा किया था. जो अपने गुमशुदा पति की तलाश करती हैं और इस दौरान वो एक बड़ी साजिश का पर्दाफ़ाश करने में कामयाब होती है. कहानी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

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'अंधाधुन' और 'तलवार'

'अंधाधुन' एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अंधे होने का नाटक करता है और इसके जरिए वो एक मर्डर केस में फंस जाता है. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं 'तलवार' फिल्म की बात करें तो ये एक डबल मर्डर केस पर बेस्ड फिल्म है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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